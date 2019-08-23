京东杯电子竞技大赛：人生至少要有一次“高光时刻”

接到京东杯Brief的时候，我刚刚卸载了这款游戏。看着好友列表里暗淡无光的ID，渐渐明白，那段无忧无虑的青春真的已经过去了。

当年召唤师峡谷里，秀翻全场的薇恩、不服SOLO的亚索、预判神勾的锤石、完美节奏的盲僧、无敌坦度的大树终于成为了秃头的程序员、熬夜的白领、忙碌的外卖员、繁琐的收银、无聊的客服，被领导批评，被客户投诉、被社会的冷水浇灭梦想的火、忍住一万次离职的冲动，然后平凡且自以为幸福的过完余生。

还好，京东杯始终为我们，坚守着这方梦想的舞台，无论你是职业玩家，还是普通观众，都可报名参加为梦而战。

这座峡谷里，永远允许一个普通的人，去拥抱自己的高光时刻。

这就叫做电竞，这就叫做梦想。

一、生活细节，引发核心玩家共鸣

招募阶段以“触动核心玩家心弦、唤起感知共鸣”为主要目的。

从游戏的深度用户“心照不宣”的小细节入手，通过生活中各种他们有着共同感知的记忆点切入，强化他们对核心玩家群体的认同感和归属感，进而达到由“点燃个人”到“群体狂欢”的转变，从而引导用户完成报名参赛。

如果你的课桌也是这样，

那就来吧！

如果你的宿舍也是这样，

那就来吧！

如果你的手腕也是这样，

那就来吧！

如果你的键盘也是这样，

那就来吧！

二、全民竞技，让梦想照进现实

赛中阶段，将游戏IP与现实生活里的各种人设场景相绑定，以“梦想”为核心，探索电竞对于不同职业不同年龄玩家的意义，激励大家不要囿于生活，勇敢去追求心中的电竞梦想。

在影响游戏核心受众的同时，渲染和强化“不再年少但传奇不灭”的群体情绪，进而感染更多外围受众。

通过“职业”为切入点呼应起更多更好的情感共鸣，将京东杯品牌活动辐射到更广人群。

是魔术师，也是卡牌大师

是京戏演员，更是齐天大圣

家庭主妇，也能做DJ琴女

可爱萝莉，秒变暴力安妮

地理老师，也是击剑大师

是洗头妹，也是圣洁风女

是农民工，也是流浪法师

是搬水工，也是爆炸酒桶

三、老WE回归助阵，打响电竞IP

宇宙队老WE史诗级重聚，讲述自己对于年龄的恐惧、对于竞技的尊重、对于梦想的态度，带领用户缅怀那段苦难却精彩的过去。

号召人们不惧年龄勇于追梦，以此来打动泛游戏圈人群，激发用户对于比赛的关注。

视频文案： 在聚光灯照亮你之前，你总有很长的一段路要走

阴暗拥挤的出租屋 吱吱呀呀的破电脑

颠簸缓慢的绿皮车 枯燥乏味的训练赛

不太正规的赛制 低得可怜的奖金 可敬的对手 并肩的伙伴

压抑不住的欢呼 隐藏不了的眼泪

共同捧起的荣耀 暗淡无奈的道别 我们跌跌撞撞

却从未改变过内心的方向 Misaya、CaoMei、SHINYRUO、Weixiao、FZZF

这些ID对于LPL、对于职业圈

可能已经是过去式

但对于我来说

它一直是现在进行时 它无时无刻提醒着我

去争取赢一次

然后一直赢下去





就这样，京东杯落了幕，但好在人生还没有。