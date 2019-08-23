荣耀新品脑洞广告：一切没想到，才是V30

11月26日，荣耀V30系列暨5G智慧全场景发布会在北京举行，此前官方发布了脑洞短片《一切没想到，才是V30》。用照片复活、时空穿越等故事透露新机的各项功能，指出新款荣耀V30不仅是5G标杆，在设计、性能、影像等方面也将带来出众体验，快来看看有哪些实用且有趣的新锐科技吧~

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5G和5G一样吗?

一切没想到，才是V30。

男孩们正在进行激烈的玩赛车比赛，其他车遇到断崖就冲出赛道坠落了，只有一辆车尾写着“NSA+SA”的汽车不仅疾驰而过，还飞向了窗外天际。

荣耀V30全系支持5G双模NSA+SA组网，畅通无阻。

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什么魔法，竟让照片复活？

一切没想到，才是V30。

正逛博物馆呢，一回头画上的蒙娜丽莎就跳出画框，原地复活了。

如果你没有430万拍蒙娜丽莎复制品，一部荣耀V30，就可以让蒙娜丽莎原地“复活”。

荣耀V30系列运用了全新突破性的MATRIX CAMERA相机矩阵技术，带来综合影像能力质的提升。

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是什么，让平凡路人秒变电影主角？

一切没想到，才是V30。

玛丽莲梦露行走街头？这个杀手不太冷经典场面重现？为什么路人变成了电影主角？

你 + 荣耀V30 ＝ 电影导演。荣耀V30 PRO深度定制了一颗电影镜头，即使是摄像小白，也能轻松拍出电影级大片！

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意想不到的旅行？

一切没想到，才是V30。

上一秒还在故宫，瞬间背景就变成了埃菲尔铁塔，是穿越了吗？

荣耀V30系列可通过面部表情分析心率，也能让你在与朋友视频通话时，进行背景切换“拉仇恨”。还有好玩的AR魔法照片、超级NFC和超级GPS……这一系列锐科技智慧体验，够“锐”吧？

脑洞有多大，世界就有多大。5G时代，乘风而来。