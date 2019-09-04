这是一个神仙操作的案例示范

每年的618年中大促都是电商必争的战场，今年各大购物网站的成交额再破新高。但每年电商购物节层出不穷的促销套路，依旧让人头大： 活动花样百出，又是满减又是返利，傻傻分不清楚；红包福利有限，怎么凑单都不满足活动条件；商品库存不足，必须定好闹钟抢着买，否则买不到；活动周期冗长， 漫长的抢红包之路好像一眼望不到头；价格明降暗升，卖家发券后大幅提高商品价格,618买的价格比平时价格还高。

出于对网易考拉站内消费者的洞察，我们给出“仙”的创意概念，将品牌活动的相关信息全部囊括在#好仙一座城#的主题下，并以年轻化的品牌调性对年轻群体疯狂输出内容。 那年轻化都体现在哪呢？

备受年轻人追捧的沙雕风格 + 脑洞出奇 与一向强调理想生活的天猫不同，网易考拉更愿意选择接地气的营销路线，猝不及防的脑洞大开，让网易考拉成为众多营销案例中的一股泥石流…能够放下身段去迎合消费者，同时还能让消费者不尴尬的品牌主当真不多——比如，用仙气满满的状态去贴近站内消费者，产生了情感利益点还激增了品牌好感度，堪称是一波成功的彩虹屁营销了，网易考拉值得拥有姓名~ 针对此次618年终大促，网易考拉关注消费者的购物体验和情感需求，所以，我们的解决方法如下：

打造品牌差异化

网易考拉从根本上重新定义购物态度，进一步加强“仙系购物”与网易考拉品牌的深层联系，用戏谑、调侃有大众基础的神话故事，来推动概念深入人心，最大程度去感染消费者。在618给网易考拉一个独特的品牌气质。

引起共鸣，受众精准营销

网易考拉分析各类产品消费者的生活方式，价值观，赋予消费者最精准的“仙系”标签。与消费者产生强共鸣，令其发现属于自己的仙——爱吃的“浪胃仙”、爱美的“小膜仙”、爱运动的“地三仙”等。使受众在趣味性的互动中加深对仙系购物和网易品牌的印象。