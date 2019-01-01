圣罗兰：《SELF》系列艺术展，用镜头记录有态度的自我

圣罗兰SAINT LAURENT自2018年推出《SELF（自我）》主题系列艺术展。品牌创意总监Anthony Vaccarello 与多位艺术家合作，推出包括摄影、微电影在内的视觉作品。赋予自我表现充分的自由，并从中折射出品牌态度的不同侧面。

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首位合作艺术家 Daido Moriyama 推出系列摄影作品，在2018年11月9日至11日巴黎摄影展期间，于巴黎皇家宫殿展出作品，借用灯光装置的呈现方式展示在公众面前。





SELF 02

第二位合作艺术家Vanessa Beecroft的拍摄作品，于2018年12月1日至15日巴塞尔艺术展期间，在迈阿密设计区展出。





SELF 03

第三位合作艺术家Bret Easton Ellis推出短片《The Arrangement》：将人物间优雅的相处模式与他们所经历的混乱和梦幻般的困惑融合在一起，探索「通过捕捉嫉妒与痴迷，表现了乌托邦仍然是一种可能，纯洁的爱依然是一种选择」这一理念。







SELF 04

第四位合作艺术家Gaspar Noé 导演了一部名为《Lux Æterna》的50分钟「戏中戏」影片。作为戛纳电影节午夜展映的一部分，于2019年5月18日在Theatre Lumiere上映。

这是一篇关于尊重信仰，演员技艺和电影制作艺术的充满活力的短篇作品。

SELF 05

圣罗兰《SELF（自我）》 项目第五件艺术作品系由王家卫监制、夏永康导演的电影短片，于2019年11月22日至24日在上海余德耀美术馆上映。



