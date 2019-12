瑞幸咖啡：和姜饼人一起度过一个温暖有爱的圣诞节！

这是我在2018年圣诞留给好朋友们的味道,想念一起欢度的好时光。这一年中收到了许多朋友的思念。时隔一年,我,姜饼人,又回来了。

2019年CubeRights对立方与luckin coffee小蓝杯,圣诞再次开启合作,迎接姜饼人拿铁的到来,为迎接这个暖萌调皮的小可爱,CubeRights对立方将瑞幸咖啡新版app上线的新家重新装饰一番。

在【瑞幸潮品】的圣诞舞厅共舞一曲

在【现在下单】的巨大圣诞树下许愿

在【送TA咖啡】的贩卖机前接过圣诞老人的咖啡特调。和驯鹿兄弟搭上圣诞电梯。

然后和其他小伙伴一起参与咖啡工厂的圣诞演出

精彩未完,故事待续……

2019年圣诞马上要来了,让我们和luckincoffee姜饼人一起过个温暖有爱的圣诞节。

Oh,姜饼 back,姜饼 back,姜饼 on the way~

Oh what fun it is to drink a gingerbread latte hey!

姜饼 back,姜饼 back,姜饼 on the way~

Oh luckin coffee crazy sale,come and share the joy!