瑞幸咖啡：和姜饼人一起度过一个温暖有爱的圣诞节！

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丝滑拿铁融合姜饼特有的辛香气息
与甜蜜香蕉风味奇妙相遇
搭配入口即化的奶油与巧克力碎片
释放出难以腌鱼的香醇美味
喝上一口，仿佛点燃了冬天里的暖暖火炉

 —— 姜饼人

这是我在2018年圣诞留给好朋友们的味道，想念一起欢度的好时光。这一年中收到了许多朋友的思念。时隔一年，我，姜饼人，又回来了。

2019年CubeRights对立方与luckin coffee小蓝杯，圣诞再次开启合作，迎接姜饼人拿铁的到来，为迎接这个暖萌调皮的小可爱，CubeRights对立方将瑞幸咖啡新版app上线的新家重新装饰一番。 

在【瑞幸潮品】的圣诞舞厅共舞一曲

瑞幸咖啡：和姜饼人一起度过一个温暖有爱的圣诞节！

在【现在下单】的巨大圣诞树下许愿

瑞幸咖啡：和姜饼人一起度过一个温暖有爱的圣诞节！

在【送TA咖啡】的贩卖机前接过圣诞老人的咖啡特调。和驯鹿兄弟搭上圣诞电梯。

瑞幸咖啡：和姜饼人一起度过一个温暖有爱的圣诞节！

然后和其他小伙伴一起参与咖啡工厂的圣诞演出

瑞幸咖啡：和姜饼人一起度过一个温暖有爱的圣诞节！

美术设定

画面中姜饼人主角形象设定

瑞幸咖啡：和姜饼人一起度过一个温暖有爱的圣诞节！

圣诞美术场景图总览

瑞幸咖啡：和姜饼人一起度过一个温暖有爱的圣诞节！


– GIF表情包 –

瑞幸咖啡：和姜饼人一起度过一个温暖有爱的圣诞节！

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瑞幸咖啡：和姜饼人一起度过一个温暖有爱的圣诞节！

瑞幸咖啡：和姜饼人一起度过一个温暖有爱的圣诞节！

瑞幸咖啡：和姜饼人一起度过一个温暖有爱的圣诞节！

精彩未完，故事待续……

2019年圣诞马上要来了，让我们和luckincoffee姜饼人一起过个温暖有爱的圣诞节。

Oh，姜饼 back，姜饼 back，姜饼 on the way~
Oh what fun it is to drink a gingerbread latte hey！
姜饼 back，姜饼 back，姜饼 on the way~
Oh luckin coffee crazy sale，come and share the joy！

 

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瑞幸咖啡：和姜饼人一起度过一个温暖有爱的圣诞节！

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