SK-II邀请全球多位先锋艺术家办展，重塑品牌文化

11 月10日起，SK-II 联手 Opening Ceremony 创始人 Carol Lim 以及全球多位先锋艺术家在上海·上生新所，这栋历史建筑中举办了一场名为”POWER OF PITERA™“的展览，其目的则是通过艺术来重塑品牌文化。

此次展览由美国潮店「开幕式」（Opening Ceremony）创始人兼创意总监 Carol Lim执掌，汇集了来自世界各地的优秀艺术家，为SK-II在当下重新创造一个属于自己的艺术语境。

Carol Lim

PITERA™ 是「一个传奇」

Ram Han

韩国首尔的插画艺术家

40 多年前，富有探索精神的科学家发现年迈的酿酒师脸上虽然布满皱纹，但双手却依然细致柔滑，历经无数次实验后，PITERA™ 出世。

这是 PITERA™ 的传奇源起，Ram Han 以此为灵感，用极富想象的插画重现了 PITERA™ 的传奇诞生。

Ram Han 围绕着 PITERA™ 的起源故事展开想象，用充满想象力的笔触与色彩呈现了一种超现实的风格，把怀旧与流行情感元素融合在一起。

PITERA™ 是「一滴奇迹」

《Toilet Paper》

面向艺术家发行的杂志



每一瓶神仙水里含有大约 3000 滴精华，这种能量的聚集带来了创作灵感。《Toilet Paper》以极具夸饰性的手法，可视化地呈现出每一滴 PITERA™ 的神奇力量，借由大型的灯光装置打造出了奇幻氛围，用极具冲击力的视觉美学加以演绎。

《Toilet Paper》的艺术指导 Micol Talso 说：“ PITERA™ 背后独一无二故事让我们着迷——每一滴都蕴含着奇迹。所以我们想，用图像来呈现这种神奇力量会是怎样的景象。”

《Toilet Paper》以讽喻时尚广告而出名，自创刊以来一直呈现出一个古怪、有趣、荒诞、刺激的世界，以最日常的方式集艺术、设计和时尚于一身，整本杂志完全没有文字亦没有广告，通篇只有前卫与趣味兼具的创意影像。

《Toilet Paper》擅长将商业摄影与扭曲叙述和超现实主义的意象融为一体，在这次与 SK-II 的合作中也彰显了这种理念。

PITERA™ 是「拍拍」

Ryan Heffington

编舞指导、导演和表演艺术家

曾两次获得格莱美提名的编舞指导、导演和表演艺术家Ryan Heffington，曾指导过众多令人印象深刻的作品。

如英国女歌手FKA Twigs出演的苹果公司广告《Welcome Homepod》，歌手Sia的那支创纪录播放了 19 亿次的MV《Chandelier》，以及2017 年夺得戛纳国际创意节奖项的Kenzo香水「Kenzo world」广告。

他受到 PITERA™ 使用方式的启发，生动又俏皮地演绎出标志性的 「拍拍」 动作，彷佛将 PITERA™ 的吸收过程赋予人性的灵魂，贴切又充满活力。

PITERA™ 是「晶莹剔透美肌」

钟灵

国内知名摄影师

成千上万使用过神仙水的女性，都感受过肌肤愈渐晶莹剔透的过程，钟灵这次的创作便是以此为出发点。她以强烈的个人风格，实现了时尚与护肤的完美结合，并以一种有趣的方式展示出来。

钟灵这次拍摄以人物摄影为媒介，用相机捕捉演员汤唯与绫濑遥（Ayase Haruka）展示肌肤状态时的自信瞬间，借由鲜艳明亮的色彩衬托肖像的姿态与样貌，突显出摩登现代的视觉美感，可视化展现出 PITERA™ 所带来的「晶莹剔透美肌」。

汤唯

绫濑遥（Ayase Haruka）

钟灵是一位自学成才的摄影师，从尝试拍摄电影开始，她就追求用镜头捕捉灵动瞬间，她在这次诠释「晶莹剔透美肌」的概念时，也将自己对待事物的方式——「万物皆有灵性」贯穿于其中。

钟灵在阐述自己的拍摄理念时说道：“我想借助现代美学，并利用极具突破性方式，创新呈现 SK-II 所带来的晶透美肌。”

PITERA™ 是「标志」

先锋艺术家们

以神仙水瓶身为基础进行创作的艺术家集合作品名为 —— PITERA™ 是「标志性的成分」。数位来自世界各地的艺术家以神仙水极具标志性的瓶身设计为灵感之源，各自以独特的视角进行创作，展现他们眼中的 PITERA™。



