中国平安扶贫广告：让每寸故土都能美如其名 

原标题：扶贫广告还能这么拍？中国平安喊你猜「我们的名字」！

今年是扶贫最后一年，意味着今年国庆前，中国所有地方人都要脱贫成功，达到人均收入3000+的小目标。

在今年扶贫广告扎堆的环境中，我们为中国平安做了一支趣味横生的扶贫广告，让扶贫这件事摆脱苦大仇深的设定，一下子柔软明亮起来。

不管是人名还是地名，中国人在取名字这件事上有着自己独特的坚持，会把对这个人、地方的美好期待放进其中。

中宁、正安、和田、日喀则、凉山、百色、神农架、香格里拉……

我们发现，越是贫困的地方，名字就越美。以前这种名不副实的现象，听起来总有些心酸。但通过当地人民和扶贫工作者一起努力，真的实现了老祖宗的愿望。

中国平安为扶贫做了一个新的定义：以金融和科技之力，让每寸故土都能美如其名。

我们的名字

我们还做了一个互动视频放在B站上，扫码可以体验一下吧！

扫描二维码，体验互动视频！

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看互动视频上的弹幕和评论，很多人表示从头看到尾看的津津有味。视频的每一步都在引导观众略带思考的看下去。

为了猜对地名，我想看过的人都在努力思考当地人给的信息吧？如此，对视频所表现出来的核心观点记忆更加深刻。

毕竟是自己动过脑的视频，是那些被迫填鸭记忆的视频不能相比的。

其中还有一些很小的趣味设定，比如在等待猜地名的过程中，凉山有狗子乱入，神农架有采药老头儿乱入。

当地同胞有点皮啊~

还比如在答案设定上，会有“晾衣架”和“萨瓦迪卡”这样侮辱智商的设定。网友们表示：又可气，又可笑。

再比如里面人物的表现，带着当地最原始的木讷，焦急，凉山的扶贫者居然要被提醒才注意到镜头来了。

乌兰察布的村支书不知所措干巴巴的介绍自己家乡，这些憨憨的表现，反而让视频脱离油腻感，更显真实，动人。

还有最后揭示答案的时候，可以感受到美术上的用心。比如“凉山”那有山形地貌的“山”字，还有“神农架”那茂盛而淘气的小植物叶子。

我们还加入了另外一些动人的设定：开篇采药老爷爷的直播，河流上渔家姑娘的VR眼镜，院子里赶鸡大婶儿的平衡车。

最前沿的科技出现在最幽深的大山里，让硬核的科技有了最柔软的触动。

无形的表达这里真是脱贫了！

当地人与扶贫者所表现出来的状态，自然而然缩短了和观者之间的心理距离。毕竟人在本质上会本能逃避痛苦，靠近快乐。

这些贫困地区的人没有一脸“你欠我八百块”的样子，反而很自豪的跟你讲述自己家乡的好，真是让人无法拒绝。是不是恨不得马上买张机票去看看？

真巧，B站上的朋友们也是这么想的。

视频互动的方式并不新鲜，但用在广告中且用的如此巧妙的独平安这一份。

在扶贫最后一年，这种展现当地人美好状态的献礼，更能让人认识到到扶贫这件事的深刻意义。

再说说金融扶贫，这大概是扶贫里最难以感知的方式了。因为既没有直接给钱，也无法十分透明的展示钱都花在了哪里。中国平安的扶贫，是类似助力当地产业发展、打通销路、医疗教育等因地制宜的精准扶贫方式。

而《我们的名字》给出了最好的答案：当地人幸福的笑脸，就是金融扶贫最想要的答案。

是的，中国每一寸土地，都要美如其名，经过一代代人的努力，我们终于对得起老祖宗取的地名了！