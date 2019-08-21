999感冒灵暖心短片：有一种感谢，叫做想你的999天

原标题：999感冒灵：《想你的999天》

2017年冬天，999在感恩节推出了《总有人在偷偷爱着你》这支被誉为年度最走心的广告，让无数人泪崩。

今年感恩节999暖心小剧场又营业了，推出了《想你的999天》暖心短片，同样的走心，带来不一样的温暖。

这次的短片通过3个真实事件改编的故事，以质朴的画面再现生活中人与人相处之间的情感，传递生活中发生着的平凡小温暖。

《总有人在偷偷爱着你》&《想你的999天》

01、师生篇

“每个人的童年，都会遇到一个对你超凶的老师”

失去母亲的少年，

渐渐成了惹人嫌、遭人烦的坏学生。

知道真相后的老师用耐心和关爱，

温暖孤独的心。

谢谢你，看见我。

02、兄弟篇

“因为梦见你出了点事，所以来看看你”

从前的老友，曾经形影不离，

却因不同的人生际遇变得疏离。

再次见面时，本以为年少时的情谊早已淡忘，

没想到却随着时间愈发珍贵。

谢谢你，惦念我。

03、医患篇

“一半靠你，一半靠我”

高危病人，化疗、移植、排斥，

康复的希望渺茫，却还是抱着希望。

医患之间完成一种跨越生死的捆绑，

漂亮地赢得这场与死神的较量 。

谢谢你，治愈我。

你的生命中是否也出现过这样一些温暖的人，在生活里带给过你最真实的感动 。

或许是每次回家时放在桌子上的热汤，或许是心情跌入谷底时恰当的安慰，又或许是每次考试前那个比你还紧张的人……

这些人，很少提起，但一直记在心里 ，可正是他们驱散了岁月里无数个孤独的时刻，为曾经深陷困境的你重新注入面对生活的勇气。

这一次999感冒灵用3个不同人群之间的故事却让我们都共同感受到了那句“暖暖的，很贴心” 。

对于很多人来说，999感冒灵在卖药，但对更多的人来说，它在卖一种“心药”。

生活就像一场慢性感冒，爱是治愈人心的良药，比如发生在师生之间的每一次关怀，医患之间的每一次信任，多年好友之间的每一次惦念……

每个人生来都是一座孤岛，因为身边的人才让我们与世界开始有了链接。

这些人或许还在身边，或许同行一段时间后然后离开，再也不见。

但无论如何，感谢他们让我们成为了现在的自己 。

此刻，若是想起了那个想感谢的人，不要犹豫，一起趁着这个节日向他们说声感谢 。

有一种感谢，叫做想你的999天，过去的999天和未来的每一天，对那些温暖过我们的人，那些该感恩的人，感谢你们用平凡的点滴温暖了我们整个人生。