时代中国20周年MV：万物所向

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时代中国20周年MV：万物所向
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数英奖参赛项目说明——The Nine 九曜 上海，创意代理商

【背景与目标】
时代地产是中国最大的房地产企业之一。2019年，该品牌成立20周年，他们希望创造一条影片与消费者沟通，提升品牌知名度。

【洞察与策略】
时代中国的品牌主张是‘让人们实现向往的生活’， 因此我们延伸出‘万物所向’的概念。每个人在内心深处都藏着许多美好的念头，它们驱使人们去努力、去生活、去爱。那么，一幅画呢？一条鱼呢？如果万物皆有灵，那么我们相信，万物也会有自己的渴望。

【创意阐述】
我们创作了一首名曰‘万物所向’的MV音乐短片，献给世间万物和他们的向往。金鱼对海的向往、北极熊对冰川永不融化的渴望、机器人对做个美梦的念想、孕妇们对男人来生孩子的憧憬、爱因斯坦对黑洞的猜想、老奶奶对重返青春的向往、哑女对大声歌唱的无声独白……通过不同的人（和物）的吟唱，为大众展现了一个真实鲜活且充满了生命力、包罗万象又荒诞有趣的‘向往世界’，传达了时代中国‘追求向往的生活’的品牌理念。

【结果与影响】
《万物所向》MV出街后在中国社交媒体上获得了500多万次的播放量，并作为开场影片，在时代中国20周年群星演唱100米的大屏上亮相。现场2万名观众及众多知名歌手（朴树、汪峰、孙燕姿、梁静茹、梁博等）对影片给予了高度评价。

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