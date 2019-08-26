腾讯第一届科学探索奖：理性科学与感性美学碰撞出的火花

原标题：理性科学与感性美学相碰撞，会擦出多高级的火花？ — 科学探索奖

理性科学与感性美学相碰撞，会擦出多高级的火花？ —— 揭秘2019科学探索奖的现场视觉呈现。

以“探索”为己任，以“发展”为众任，科学的身影开启未来的科学事业，终究回归“人”的本身。在这个核心思想的指引下，11月2日，由腾讯基金会创办的“第一届科学探索奖”在北京拉开帷幕。会在长13米的720度环型屏会场举办。

在这高光时刻，菱视SPECTO非常荣幸为本次科学探索奖承制了开场视频、颁奖视频以及嘉宾领奖环节视频。本次大会邀请了众多贡献突出的青年科学家及大批媒体，现场共千余人次，共同奖励探索精神。

科学探索奖 | 开场视频

腾讯基金会×科学探索奖：看科学大会如何玩转720度大环屏—— 揭秘2019科学探索奖的现场视觉呈现。关于那些“科技向善”的愿景和故事—— 来“看看”故事讲什么？

科学探索奖 | 颁奖设计

科学探索奖 | 颁奖视频 ——生命科学

科学探索奖 | 颁奖视频 —— 天文和地学领域





Creative Director : Aston Lai

Visual Director : Wystan

Art Director : Ben Pang

Executive Producer : Howard Foo

Producer : Cici Tong

Concept Artist : Chew Lee Teng, Aw Yong Gin Yee, Wang Liang Feng

Lead CG Artist : Thin Hee Chung

CG & Design Artist : Xu Xin Hao, Li Yong Meng, Luo Li Bo, Gao Zhan Yong, Ming Zhen Chen, Kok Hoo Yew, Leo Phing Zeng Liang, Joan Tan