天猫国际开通全球热线：聆听外国友人的私藏购物经

原标题：如何像马老师那样，轻松跟各国政要谈笑风生？

没有马老师那神乎其神的口语，也能一呼天下应。

视频先睹为快

随着消费升级，有经济实力、品质要求的剁手族把目光投向进口商品。但障碍一直都在——对海外好货缺乏了解，难免会持币观望。如何打破信息不对称，让他们剁个明明白白痛痛快快？不懂就问，马上拨打「天猫国际全球热线」。

一座神奇的电话亭

天猫国际是当之无愧的中国跨境电商NO.1，是跨境电子零售的全球领导者。11月6日，在第二届世界瞩目的「进博会」，天猫国际搭建一座黑科技电话亭。

在这座黑科技电话亭，用户一键拨通世界。借助特别开发的「中文与多国语言智能互译系统」，跟当地平民、政要甚至明星谈笑风生，聆听外国友人的私藏购物经。

各国政要安利当地好货



各国政府要员纷纷下场，为自己国家的商品打Call。接线人员包括捷克总领事，智利大使，马来西亚拿督、匈牙利大使、智利出口暨旅游局局长、韩国明星朴敏英，中国台湾人气演员唐禹哲等。不是看马老师的面子，而是相信平台真金白银的带货能力，今年天猫国际的新品牌录用数量比去年提高了300%。

淘宝头部主播「烈儿宝贝」来到进博会现场。她拨通马来西亚拿督黄婉冰，了解马来西亚白咖啡的情况。在黄婉冰女士的一番安利之下，粉丝们踊跃下单，掀起抢购小高潮。

统计数据显示，预计到2020年，全球跨境网购消费金额将达到1万亿美元，相比2018年增长近50%。另外，随着网购普及化及对品质的看重，用户也更倾向于选择跨境电商消费。面对外国政要们卖力地为本国产品摇旗呐喊，剁手党们除了买买买买，还有别的方法拒绝吗？

全球小二解答剁手疑问

除了进博会的线下体验，为让更多人享受全球热线的福利，天猫国际临时增加国际行业小二来接听电话。11月1 – 6日，每晚8:00 – 8:30，用户拨打0571-2688376，就能和国际行业小二一对一地沟通。

根据近期进口消费趋势数据，每天开设的专线聚焦在防脱、备孕、保湿、育儿、睡眠等 6 大痛点。

天猫国际微博每天发布特定品类的预热海报，吸引不同需求用户前来咨询。

01

算过一根头发值几钱吗？



02

单身节如何自我满足？



03

嘴唇干裂是种什么感受？



04

老父亲照顾宝宝的妙招



05

用多少才能换一个“好觉”？



06

备孕只是女同胞的事吗？



消费升级需要打破信息不对称

一方面我们需要谋求品牌销量的长期增长，另一方面也需要捍卫品牌价值的高地，虽然消费降级的舆论不绝于耳，但消费体验升级的策略却是许多品牌在未来共同选择的道路。

进口商品越来越受到大众的青睐，但由于购买途径真假难辨，消费者在做购买决策时考虑的因素越来越多。借助「天猫国际全球热线」，品牌在复杂多变的营销环境下，提供定制化的咨询服务，帮助他们快速形成购买决策，获得更好的用户体验。

用新奇体验俘获年轻一代



大数据显示，在天猫国际的平台上，有55%以上的用户都是90后。这个年轻群体不是传统的跟风一族，他们擅长独立思考，对传统营销手段普遍无感。

天猫国际全球热线负责人芬琦说：“天猫国际全球热线在我看来不单单只是一次营销事件，我们更希望这成为天猫国际服务体验的一个部分，在我们谋求品牌升级的同时，其实是在对我们的服务、产品和业务形态进行升级。”

回顾「天猫国际全球热线」战役，其实品牌就是在做一件事情：如何让大家消费得更爽。在新一代的消费者眼中，所谓的爽就是过程和结果都重要。在需要结果的时候简化决策和交易，在需要过程的时候丰富体验。将产品转化为服务，延长和品牌接触时间，增强消费者和品牌之间的信任感。这就是众多海淘平台中，天猫国际一枝独秀的深层原因。