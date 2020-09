网易电竞NeXT 2020春季赛宣传片：为热爱而战

同时出街了一系列视觉海报,配合TVC内容,展现了网易电竞NeXT「为热爱而战」的精神。

从品牌角度来讲,网易电竞NeXT作为网易旗下最核心,也是最重要的电竞赛事,涵盖了网易旗下自营及代理的所有竞技类游戏。其自然的继承了网易游戏所有的气质,而「为热爱而战」也是网易电竞NeXT作为一个电竞赛事,对网易游戏「游戏热爱者」最好的诠释与传承。

从传播的角度来讲,电竞作为现在的泛娱乐行业,已经辐射到了大量的年轻群体的消费者,如何抓住年轻人的眼球变成了传播的重点。

从创意的题材来讲,「热爱」一词是跨越行业,普世性的一个情感诉求。但坚持心中的「热爱」往往没有那么简单,你需要在一次次的失败中,不断的重来,不断的「RESTART」。而这,也就是电竞精神中最重要的一环。

片子中的「黑衣人」可以是他,可以是你,也可以是我。



片中埋下的彩蛋,在「黑衣人」场景中,出现的代表其余所有角色的道具

除了主宣传片本身之外,我们还制作了一首主题曲《FIGHT FOR PASSION》赠予网易电竞NeXT,以诠释这次「为热爱而战」的电竞精神。

Verse1

I was nowhere to stand,

There’s nothing in my hand.

Till I find the Neverland,

Go straight without explain.

Bridge

Spread on face with red paint,

Let the whole world know my name.

Easy mode or crazy game,

I play it for the fame.

Refrain

Fight for passion,

Fight for passion,

We are NeXT.

Fight for passion,

Fight for passion,

We are NeXT.

Verse2

I had taken great pain,

For my beautiful last dance.

Strong faith will be my friends,

Restart it as soon as we can.





Bridge

Spread on face with red paint,

Let the whole world know my name.

Easy mode or crazy game,

I play it for the fame.

Refrain

Fight for passion,

Fight for passion,

We are NeXT.

Fight for passion,

Fight for passion,

We are NeXT.