网易电竞NeXT 2020春季赛宣传片：为热爱而战

为热爱而战

我们所处的世界

就像一场极难通关的游戏

总有人问

一次又一次的 GAME OVER 后

你会作何选择…… 当用尽所有耐心

却因为一个小失误

胜利顷刻坍塌 当努力织就的心血

遇到嘲笑与轻蔑

旁人所有的不解

都化成了自己的孤独 当自己的错误

一次又一次的发生

从前与队友分享的快乐

变成了拖累 当自信满满地走向赛场

却被强大的对手无情击败 每一个人

都会自我怀疑

这份热爱

还能坚持多久？ 因为热爱

所有的未来

终会通关抵达 为热爱而战

因为热爱

从不简单







同时出街了一系列视觉海报，配合TVC内容，展现了网易电竞NeXT「为热爱而战」的精神。

一、对「为热爱而战」的诠释

从品牌角度来讲，网易电竞NeXT作为网易旗下最核心，也是最重要的电竞赛事，涵盖了网易旗下自营及代理的所有竞技类游戏。其自然的继承了网易游戏所有的气质，而「为热爱而战」也是网易电竞NeXT作为一个电竞赛事，对网易游戏「游戏热爱者」最好的诠释与传承。

从传播的角度来讲，电竞作为现在的泛娱乐行业，已经辐射到了大量的年轻群体的消费者，如何抓住年轻人的眼球变成了传播的重点。

从创意的题材来讲，「热爱」一词是跨越行业，普世性的一个情感诉求。但坚持心中的「热爱」往往没有那么简单，你需要在一次次的失败中，不断的重来，不断的「RESTART」。而这，也就是电竞精神中最重要的一环。

二、「黑衣人」所代表的电竞精神

片子中的「黑衣人」可以是他，可以是你，也可以是我。



片中埋下的彩蛋，在「黑衣人」场景中，出现的代表其余所有角色的道具

除了主宣传片本身之外，我们还制作了一首主题曲《FIGHT FOR PASSION》赠予网易电竞NeXT，以诠释这次「为热爱而战」的电竞精神。

FIGHT FOR PASSION

Verse1 I was nowhere to stand,

There’s nothing in my hand.

Till I find the Neverland,

Go straight without explain. Bridge Spread on face with red paint,

Let the whole world know my name.

Easy mode or crazy game,

I play it for the fame. Refrain Fight for passion,

Fight for passion,

We are NeXT.

Fight for passion,

Fight for passion,

We are NeXT. Verse2 I had taken great pain,

For my beautiful last dance.

Strong faith will be my friends,

Restart it as soon as we can.

Bridge Spread on face with red paint,

Let the whole world know my name.

Easy mode or crazy game,

I play it for the fame. Refrain Fight for passion,

Fight for passion,

We are NeXT.

Fight for passion,

Fight for passion,

We are NeXT.

从接到 Brief 到项目落地，团队仅仅只用了20天左右的时间，街头影者STREETNINJA作为本次的创意&制作团队，全情投入。从主题曲的创作，到每一个角色每一个场景的推敲，都进行了反复的沟通和修改，保证了影片在投放之后，不仅达成了预期的传播效果，更通过这支影片给品牌留下了宝贵的资产，助力网易电竞NeXT品牌形象的升级。