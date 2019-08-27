Burberry 携潮流艺术家，打造先锋时尚实验 

创意代理商TOMORROW联手潮流艺术家，为Burberry全新Arthur运动鞋与专属标识羽绒胶囊系列产品，打造跨界创意实验。

据麦肯锡奢侈品报告，2018年，中国贡献了全球奢侈品销售总额的三分之一。其中，“80后”和“90后”分别贡献了总消费的56%和23%。当下，是否能在珍惜品牌价值的同时聚焦年轻群体、保持与时俱进，是决定奢侈品未来生死存亡的一场试炼。

根植于英伦文化的Burberry，早已在2006年便率先提出数字化战略。品牌的变革必定落实在产品之上，这次融合品牌经典元素和街头潮流风格的新品，标志着Burberry在年轻化道路上的又一次前进。

此次与新锐艺术家和创作者的跨界合作中，如何在传承品牌核心精神与彰显个性态度间取得平衡，成为了对创意代理商TOMORROW的考验。

对年轻一代而言，品牌传递的价值符号将很大程度上影响他们的消费决策，而给予关注与支持，是与这个群体保持沟通对话的最好方式。TOMORROW邀请跑酷运动员高家雯、涂鸦艺术家CHOSE、艺术家官纯和时尚插画师季未燃，围绕新品本身，产出创意内容。通过跨界碰撞打造先锋艺术实验，触及年轻一代的内心。

01、跑酷运动员：高家雯

视频拍摄过程中，蝉联四届跑酷冠军的高家雯，身穿Burberry Arthur 运动鞋和格纹羽绒服新品，突破束缚，以高难度跑酷动作展示了产品的舒适性与弹跳性。

关于跑酷内核精神，高家雯的解释是“直面困难，勇于超越”，这与Burberry兼具实用与时尚外观的特征不谋而合。

02、涂鸦艺术家：CHOSE

在涂鸦艺术家CHOSE的创作中，Burberry的卡通形象博博鹿乘坐着Arthur运动鞋，冲破固有状态，充分释放想象。这是Burberry和创作者思维的一次拥抱，表达了对新的环境和身份形态的碰撞与认知。

涂鸦背景采用了CHOSE代表性的涂鸦字体元素，将Burberry的品牌标识重新打散组合，以抽象的字母形态结合色彩情绪来表达对这个世界的观点，用简洁色块表达对复杂世界的概括，充分展现了街头文化与时尚文化的融合。

03、艺术家：官纯

官纯自叙，她的创意衍生于产品设计灵感的具象化，同时希望通过画作能让受众更直观的了解Burberry背后的故事。

Arthur 运动鞋首次亮相于Burberry 2019 秋冬时装秀「Tempest 暴风雨」，这也是官纯的灵感来源。在画作中，象征大海的自然之力与星星代表的祥和宁静对立而又融合；勇往直前的鲸鱼与连绵的山脉勾勒出充满希望的生命力；融入其中的Arthur犹如一艘乘风破浪的孤轮，在主轴视觉指南针的指引下寻找希望的彼岸。

04、时尚插画师：季未燃

凭借独特的创作风格，时尚插画师季未燃受到了众多时尚媒体的青睐。

在这次与Burberry的合作中，博博鹿在他的笔下登上故乡伦敦的双层巴士，带领观者领略专属于品牌最新系列的动态魅力。

在年轻化的转型过程中，任何营销新动作对谨慎的奢侈品牌来讲，都可能是一次未知的新挑战。

凭借对中国青年个性表达的深刻洞察与对品牌形象的准确把握，TOMORROW通过这场与潮流艺术家的跨界合作，帮助Burberry延续与年轻一代的对话，成功展现出品牌的焕新活力。

特别鸣谢

客户：Burberry China

创意代理商：TOMORROW Shanghai

CEO：Rogier Bikker

客户服务总监：AiJean Cheah

客户经理：朱晓婉

资深策略： 谢礼唯

创意文案：谢汉贻

资深客户执行：石雪翘、计赵韵

合作方

高家雯团队：黒鲸传媒 田明直、苏打、木村、金汐、草莓、黄一峰、王瑞、姜振、蕾蕾、三泉

Chose 团队：fatkit、精气神制作 、 n1ao鳥人、跳跳

官纯团队：胡潜海、施凯锋、方树、张鑫翰

季未燃团队：炸鸡、小茫、尼基