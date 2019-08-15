携手《长安十二时辰》，Meco果汁茶示范新派茶饮的年轻化营销…

作为自成一派的“新派茶饮”，毫无疑问，Meco果汁茶的目标用户是广大年轻人。

而改编自马伯庸同名小说的《长安十二时辰》作为优酷2019暑假的流量古装悬疑大剧，由年轻偶像易烊千玺出演，凭流量明星+悬疑剧情吸引了万千青年人的关注，用户群体和Meco果汁茶的目标受众完美契合。

在这一背景下，Meco果汁茶和《长安》剧集联手，利用其大平台、大IP、多用户、传播广的特性，通过超级角标+创意中插+明星头条等多元广告形式组合将“新派茶饮， Meco果汁茶，真茶真果汁”的品牌信息迅速传达给消费者，成为了这个夏天最受年轻群体喜爱的饮品之一。

1、超级角标

2、创意中插

创意中插是近年来颇受品牌青睐的一种广告形式，《长安十二时辰》为Meco果汁茶拍摄了两支广告。

一支由“长安第一千金 ”王韫秀出演，这位大小姐想要带去元宵灯会上的小桔、小桃和小拧正是Meco果汁茶的三款产品。

另一支则由“长安最强大脑”徐宾演绎，徐主事拿着放大镜鉴宝发现都是赝品，直到看见Meco果汁茶，才发出了“真茶真果汁”的感叹。

通过将与剧情融合，这些广告自然地打动了用户，同时清晰传递了品牌诉求。

3、明星头条

明星头条由剧中主演出演，位于正片播放前第一位序，凭借明星效应+头条位置深受品牌青睐。

在檀棋的扮演者热依扎为Meco果汁茶拍摄的这支广告中，她通过口播，在让品牌实现强势曝光的同时自然地打动了目标用户。

《长安十二时辰》豆瓣评分高达8.8，实锤2019爆款剧集，这些明星头条、创意中插自然也成功吸引了观众的注意力。在一次次触达中，Meco果汁茶成功抢戏爆款IP，让品牌成为了“长安粉”潜意识中青睐的饮品。