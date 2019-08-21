潘婷：千年之美，奇迹修护

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为什么抵达匈奴的昭君，躲在马车中迟迟不肯出来？当失去耐心的单于拔刀暴走，昭君将如何化解这场突如其来的大国危机？

为什么杨贵妃会仅凭一根长发便醋意顿生：“你身上的头发是谁的？”面对灵魂拷问，求生欲爆棚的唐玄宗，又将怎样挽回爱情？

真相都在这里：

真相总是“发”人深省……原来，误会的发生，都是因“发”而生：21世纪的人们所面临的干枯、毛躁、暗哑等头发问题，千年之前的昭君与杨贵妃也同样没能躲过——而这正是此次潘婷创意的原点：以大众所熟知的“昭君出塞”、“杨贵妃与唐玄宗”这两个历史典故为框架，通过故事“翻新”，来夸张演绎因头发问题陷入绝境、最终凭借潘婷产品紧急救场的逆转奇迹，传达“千年之美，奇迹修护”的概念。让消费者从熟悉的故事里，看到创意而新鲜的剧情，从而强化他们对产品的记忆点。

1、《昭君出塞》篇 

单于兴奋得像个孩子

率众迎接昭君

潘婷：千年之美，奇迹修护

孰料，远别故国的昭君

在抵达的这一刻，却因为头发问题犹豫了

潘婷：千年之美，奇迹修护

失去耐心的单于恼羞成怒

竟然拔刀威胁！

潘婷：千年之美，奇迹修护

千钧一发之际

潘婷深水泡弹紧急救场！

潘婷：千年之美，奇迹修护

干枯暗哑的头发瞬间喝饱水

变得水润而光泽

潘婷：千年之美，奇迹修护

找回自信的昭君，华丽登场！

潘婷：千年之美，奇迹修护

2、《妃子笑》篇

贵妃玄宗，你侬我侬

共书“愿得一心人，白首不相离”

潘婷：千年之美，奇迹修护

突然，贵妃发现了玄宗身上的一根长发！

潘婷：千年之美，奇迹修护

求生欲爆棚的玄宗百般解释、各种讨好……

潘婷：千年之美，奇迹修护

玄宗一筹莫展之际

潘婷3分钟奇迹护发素成功解围！

潘婷：千年之美，奇迹修护

玄宗如获至宝，总算讨回贵妃芳心

（男人的嘴，骗人的鬼……）

潘婷：千年之美，奇迹修护潘婷：千年之美，奇迹修护

在传播上，潘婷打造了场景海报进行影片预热，以古装美人为主视觉，结合现代修护产品，形成强烈的反差感和记忆点。

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同时，针对抖音与微博平台，潘婷分别制作了竖版与横版影片：抖音竖版影片预热，聚焦人物角色，强化剧情冲突和产品露出，引发讨论；微博横版视频呈现更多细节，凸显影片质感与产品质感，进一步助推传播。

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“千年之美，奇迹修护”创意视频，以古代故事为背景，通过千年前的“美人”演绎现代头发问题，以鲜明的时代反差感，有效地凸显了产品利益点，为消费者留下了深刻的印象。

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