潘婷：千年之美，奇迹修护

为什么抵达匈奴的昭君，躲在马车中迟迟不肯出来？当失去耐心的单于拔刀暴走，昭君将如何化解这场突如其来的大国危机？

为什么杨贵妃会仅凭一根长发便醋意顿生：“你身上的头发是谁的？”面对灵魂拷问，求生欲爆棚的唐玄宗，又将怎样挽回爱情？

真相都在这里：

真相总是“发”人深省……原来，误会的发生，都是因“发”而生：21世纪的人们所面临的干枯、毛躁、暗哑等头发问题，千年之前的昭君与杨贵妃也同样没能躲过——而这正是此次潘婷创意的原点：以大众所熟知的“昭君出塞”、“杨贵妃与唐玄宗”这两个历史典故为框架，通过故事“翻新”，来夸张演绎因头发问题陷入绝境、最终凭借潘婷产品紧急救场的逆转奇迹，传达“千年之美，奇迹修护”的概念。让消费者从熟悉的故事里，看到创意而新鲜的剧情，从而强化他们对产品的记忆点。

1、《昭君出塞》篇

单于兴奋得像个孩子

率众迎接昭君

孰料，远别故国的昭君

在抵达的这一刻，却因为头发问题犹豫了

失去耐心的单于恼羞成怒

竟然拔刀威胁！

千钧一发之际

潘婷深水泡弹紧急救场！

干枯暗哑的头发瞬间喝饱水

变得水润而光泽

找回自信的昭君，华丽登场！

2、《妃子笑》篇

贵妃玄宗，你侬我侬

共书“愿得一心人，白首不相离”

突然，贵妃发现了玄宗身上的一根长发！

求生欲爆棚的玄宗百般解释、各种讨好……

玄宗一筹莫展之际

潘婷3分钟奇迹护发素成功解围！

玄宗如获至宝，总算讨回贵妃芳心

（男人的嘴，骗人的鬼……）

在传播上，潘婷打造了场景海报进行影片预热，以古装美人为主视觉，结合现代修护产品，形成强烈的反差感和记忆点。

同时，针对抖音与微博平台，潘婷分别制作了竖版与横版影片：抖音竖版影片预热，聚焦人物角色，强化剧情冲突和产品露出，引发讨论；微博横版视频呈现更多细节，凸显影片质感与产品质感，进一步助推传播。

“千年之美，奇迹修护”创意视频，以古代故事为背景，通过千年前的“美人”演绎现代头发问题，以鲜明的时代反差感，有效地凸显了产品利益点，为消费者留下了深刻的印象。