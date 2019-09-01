泰国可口可乐竟然请“垃圾”拍了支广告

大多数人的一生中，都会经历恋爱。这个过程有甜蜜，也会让人受伤。一旦爱情逝去，那些恋爱时的物品反而成了累赘，它们的存在时刻提醒受伤者过往的种种，所以丢弃旧物就成了人们重新出发的最佳选择。

可是人们不恰当的废物丢弃，却造成了不必要的二次浪费，给地球环境带来了极大污染。基于这个洞察，今年10月，泰国可口可乐发布了一支环保广告，用拟人的手法讲述被丢弃的垃圾重生的故事，告诉我们垃圾分类的重要性。

艾小姐分手了，伤心得连饭都吃不下。于是，她把汤汁、意面连同前男友的合照，以及他送的洋娃娃、幸运星一起丢进了垃圾桶。

接下来等待着这些旧物的是垃圾分类管理员的审判。只要能通过这扇门，干净且可回收的小伙伴们就可以重新“投胎”。

遗憾的是，因为太脏，洋娃娃女孩和相框哥哥被送到了露天垃圾场。在这里，他们只能寄希望于雨神，又或是拾荒者将他们带走。

拾荒者绕过小女孩，带走塑料瓶的事情让她大受打击。终于在雨夜，小女孩顺着雨水流向大海。

兄妹俩被潮水重新冲刷上岸，遇到了旧主人。艾小姐抱怨命运不公，让她和旧物重逢，想起伤心往事。

但其实大部分海洋里的垃圾是从人们家中长途跋涉而来，它们杀死鱼类、海洋生物，危害环境，最终伤人类自身的健康。

如果从丢弃物品的那刻就做好回收分类，旧物就不会被定义为垃圾，而是被回收利用，变成能再次使用的新产品。它们就能和艾小姐一样重获新生。

如果觉得垃圾分类很难，至少把食物垃圾和其他垃圾分开放置。

通过这支广告，可口可乐鼓励人们从小事做起，学会垃圾分类、避免二次污染。关爱环境，其实也是关心自己。

一直以来，可口可乐就致力于环保公益，甚至发起了名为“创造无浪费的世界”的战役，希望到2030年前所有被出售的可口可乐瓶和饮料罐都能被回收再利用。环保，一直在路上。