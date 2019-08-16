魔性洗脑，滴滴企业版告诉你B端心智还可以这样撬动

一家服务B端的企业，想要将自己的产品利益点进行病毒扩散似乎是一道难题，而滴滴企业版作为滴滴出行旗下服务于企业出行的用车平台，想要将自己“爽一赔‘二’”的服务承诺进行B端渗透更是难上加难。但滴滴企业版的此次操作，为我们打开了收割B端心智的新思路。

以洗脑模式撬动传播空间，收割B端心智红利

滴滴企业版在针对本次商旅场景的传播上选择了短视频这种兼具视觉表现力与社交传播力的信息载体，发布了一支【用滴滴企业版，预约差旅火车站/飞机场专车单；“爽一赔‘二’”，商旅出行有保障】的病毒视频，以此来强化产品力的传播、进而引发强大的长尾传播效应。

“爽一赔 ‘二’”内容联想，强化产品利益点

围绕“一变二”的类比联想，滴滴企业版选取咖啡厅、办公室、篮球场、酒吧等五大不同的生活场景，着力刻画与“爽一赔‘二’”强关联的日常情景，以此来应和产品的政策利益点，并聚拢关注和讨论。

故事型叙述手法，增强场景代入感



区别于无脑重复的病毒视频，滴滴企业版这则病毒视频采用故事型的营销手法，营造出观看的代入感；日常放鸽场景的系列化呈现，释放出情绪共感的叠加效应，引发了受众群体的心理共鸣。滴滴企业版则以解决方案的角色出现，通过“爽一赔‘二’”的服务承诺，与受众站在一起，增强了品牌与受众之间的社交链接。

在“娱乐至上”的新媒体时代，沙雕、魔性、戏谑的传播方式，意外的打开了网友的好奇心“窗口”。难得的是滴滴企业版成功突破了现今广告调性同质化的局面，采用精准的场景借喻手段进行叙事，配合独特的内容刻画角度，迅速占领观看者对于产品的使用心智。企业B端在社会化媒体中的传播，不论从难度或是“爽一赔‘二’”这一产品点上来看，都是十分艰巨的传播任务，但滴滴企业版通过巧妙的传播手法，将产品肌理转化成一个强大的认知楔子，既符合受众对出行效率的潜在诉求，又以优质内容增加品牌曝光，撬动大众传播效应。