阿里云：用“多一度电行动”，让垃圾处理更走心

更迭不止的时代，眼花缭乱的商品丰富着我们每个人生活的精彩度。

我们“喜新厌旧”，我们“大快朵颐”，我们享受城市生活带来的便利，我们也不经意间制造着一袋又一袋的垃圾。

据有关数据统计,我国城市居民每人每天要产生1公斤的生活垃圾。

在全民倡导尽量减少制造垃圾的同时，

作为有社会责任担当的企业，如何将垃圾的价值最大化，充分的【资源化利用】，也是现如今重要的课题。

垃圾焚烧发电，是目前处理垃圾的重要方式之一。

阿里云通过AI算法，可以更精准地提高垃圾焚烧效率，

用科技的力量让垃圾可以产生更多电量，为城市的垃圾处理项目提供科学规范化的帮助与支持。

借此，阿里云在广州，还展开了一场和垃圾有关的“多一度电行动”。

发现城市角落里的“垃圾”

在热衷美食品味的广州，仅仅一天的时间，餐饮行业都会产生4000吨的垃圾，

广州的居民区会产生9356吨垃圾，广州18个商圈日人流量总量89.7万人次，日产生垃圾量也达到1229吨！

阿里云项目团队来到广州的三个区域：“传统美食街”、“老居民区”、“CBD商圈”

发现并收集到不同类别的垃圾，并以此来和在广州生活的大家，展开一场关于垃圾处理的线下互动。





打造“多一度电”互动体验艺术装置

项目团队将收集的垃圾，经过处理后打造成三台互动体验的艺术装置，放置于对应的三个区域。

让参与者可以直面感受阿里云的AI科技之于垃圾焚烧的意义。

参与者只要将垃圾投入其中，就可以激活装置，实时显示对应区域的垃圾增长数量。

以及在阿里云的帮助下，这些垃圾在焚烧处理后，可以多发多少度电。

展示地点：

海珠 美食一条街 / 西关 何家祠道 / 珠江新城CBD

路人与装置互动

路人采访

“多一度电行动”概念片

系列海报

垃圾焚烧发电，关乎每个人的日常生活。

阿里云用更高效智能的技术，让焚烧垃圾可以最大价值化。用多发的电，给生活带来更多的便利。





结语

“阿里云把AI算法，运用于垃圾焚烧发电厂的锅炉，这就好比用数据和算法，优化垃圾焚烧的消化系统，焚烧更稳定更高效了，等量垃圾就能产生更多蒸汽、转化更多电能。” ——阿里云智能副总裁，数据智能事业部总经理 曾震宇

“开发更加高效、智能的焚烧技术，实现生活垃圾的清洁能源化处理，是我们国家的重大需求，也是世界各国普遍关注的民生问题” ——浙江大学能源工程学院副院长,垃圾焚烧技术与装备国家工程实验室教授 黄群星

如何处理垃圾，以及如何将垃圾处理变得更加高效有价值，已然是当今全民探讨的热门话题。

据了解，阿里云这套算法预计将会和合作伙伴在全国26个城市的垃圾处理项目中使用，未来扩展到100座城市。

有了阿里云AI技术的加入，垃圾焚烧能带来的不只是多一度电，也是一份企业责任，更是一种对美好生活的展望和期许。