腾讯视频：三十岁的人生，不随便交代

第一批90后也30岁了。

都说成年人的世界里，没有“容易”二字，但现实是，很容易焦虑，很容易胖，很容易就被四面八方的压力搞的焦头烂额。作为女性更是如此，也难怪电视剧《三十而已》迅速成为暑期档热门话题。

聚焦三十岁女性困境，北京胜加打造了一场声势浩大的传播战役，我们首先提出一个现实又尖锐的问题：30岁，人生只能随便交代吗？

一、当全世界都在贩卖焦虑，我们应该做点什么？

做一系列有爽点的广告，以及，更多。

众所周知，三十岁女性面临一系列困境：单身要被催婚，结婚要被催生，生了还要被催生二胎，好不容易有生活幸福的，又要面临职场危机。怪不得贩卖焦虑大有市场，可惜全是为了圈钱，让人又多了一份焦虑。

我们不想靠制造焦虑来博得关注，而是要帮三十岁女性把压力释放出去，哪怕来一点冷幽默和无厘头呢。既然全世界都来要一个交代，那就给他们一个胶带！

借着搭讪来推销，你以为我是三岁小孩那么好骗吗？送你一个漂亮的滚。

只是怀个孕而已嘛，就受到职场排挤。来吧，举起独立女性的拳头，让甩锅侠尝尝厉害。

如果变成丧偶式带娃，我就帮你成为一个好爸爸。第一课，先缠一个人形摇篮。

看起来绅士有品，三句话就露出恶臭三观，最后还露出秃顶。咳咳，岁月又饶过谁呢？

二、三十岁那些选择，其实都是给自己一个不随便的交代

我们认为，三十岁那些被质疑的决定，其实都是对自己负责的表现：保持单身，是不随便放低对人生伴侣的标准。拒绝丧偶式带娃，是不随便让宝宝缺失爱与陪伴。强硬和成熟，是不随便被假象蒙蔽。生活事业都要，是不随便放弃任何一个值得坚持的追求。

此前所有外界的指责和曲解，都被扭转过来 —— 三十岁的人生，不随便交代。

三、一个全明星阵容的年度大剧，可以用素人来推广吗？

是的，北京胜加团队认为，反脸谱化这条路走就要走彻底。令人厌烦的相亲男，不一定非要找一个粗俗的油腻男，他更可能包装完美看上去特优质。孕妇没有受到周围特别的关照，反而被背后的闲言碎语不断伤害和排挤……

或许，这才是生活的真相。

所以我们没有陷入明星人设的束缚，而是上演平凡人的日常生活，上演真实存在的众生故事，当片尾出现一句：你的30岁，是你想要的剧情吗？此时，我们期待有更多女性思考片刻，也许一次行动的改变，就带来人生轨迹的一次巨大转变。

这也是本次传播的一次创新和实践，不用剧集精华剪辑的传统推广方式，而是聚焦广大三十岁女性困境的社会议题，卷入全社会的关注和讨论，让腾讯视频《三十而已》成为话题焦点变得顺理成章。

四、不是说说而已，我们让这款神奇的胶带真的诞生了

这款居家必备解忧答惑的不随便胶带，谁又不想拥有呢？

我们从爱情、家庭、职场三个角度做了三款超有不随便态度的胶带，还外加一个台词版胶带。

买到手马上就可以玩起来晒出来，每一条态度标语，既可以表达自己的内心戏，也随手为《三十而已》带戏。

这是北京胜加6月成立后接手的第二个项目，却因为紧迫的超短工期，让她早早成了第一支正式出街的广告。

在迅速确认脚本方向后，我们联手徐王良导演一边筹备一边继续打磨脚本，拍摄日从天蒙蒙亮一直拍到第二天日上三竿，终于超常规完成了艰巨任务。



神奇胶带用处多，累了困了坐躺卧



无论年龄性别，愿我们每个人对任何事都不随便交代，也要像那个最好看的视频播放平台一样，不负好时光！