漫威80周年纪录片，没有燃点？

2019，漫威迎来诞生80周年，为此漫威中国于近日推出一支短片续写英雄梦。在这支短片里，没有高燃的画面，没有感人的文案，却让我们切身感受到漫威英雄的力量。

通过大荧幕，越来越多的人接触到漫威宇宙，沉浸在超级英雄的剧情中无法自拔。慢慢地，对于许多人来说，英雄们不再只存在于某部电影，某个国家，某个星球，而出现在每一个梦想中。

这支80周年的短片，聚焦的正是那些因为漫威而成长起来的漫威梦，和那些因为梦想而变成“英雄”的漫威迷。他们是钢铁侠无人机设计者贺嘉，是漫威漫画封面画师吴玉泽、胡天琦，是漫威首款解谜书创意团队奥秘之家，也是因为漫威而变得更好的你我他。

在此之前，漫威还在中国举办了一系列庆祝活动，不仅北京、上海、西安等多地开设主题展览，还推出了面向中国的人才发掘计划等。

西安大悦城

上海世博展览馆

另外，漫威中国还推出了一套“漫威80周年”复古英雄卡，参加闯关游戏集齐虚拟卡就有机会兑换到珍藏实体卡，分别是间宝石·漫威80大事记、灵魂宝石·宝石的试炼、空间宝石·记忆大考验、现实宝石·漫画猜猜猜、心灵宝石·慧眼识英雄、力量宝石·发掘隐藏力。

除了官方的庆祝活动，许多品牌也为漫威送上了祝福，借势80周年推出各式各样的周边，比如微信的系列微表情、优衣库联名T恤等。而粉丝们也以自己的方式为漫威一直以来的陪伴送去祝福，圣地巡礼、展览馆朝圣、超级英雄混剪视频……漫威精神正存在于每一种形式的庆祝之中。