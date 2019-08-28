招商银行App病毒视频：年终奖有戏了

今年的网友真的很闲，新出的电视剧看不够，就把多年前的琼瑶剧拖出来“反复鞭打”，连带着其他经典电视剧一起被吐槽，还有人总结出中国电视剧的十大定律，真是不可思议！这么多经典电视剧，怎么就只总结出了十条？

这不，招商银行App马上给加了四条。

通过这四支病毒视频，再现国产电视剧里槽点满满的套路，以轻松幽默的方式向用户传递年终大促#招牌年终奖#的活动利益点。

借言情、宫斗、偶像、神话这四大类型电视剧的经典套路，阐述招商银行App#招牌年终奖#的“预热抢神券”“0元拼百万权益”，“ 20万份免单”、“ 瓜分1000万现金”的利益点，让大家开心一笑的同时，记住活动信息，动动手指参与进活动。

套路一——男女主越相爱越能zuo

招商银行App：吵架？券就对了！天天神券，券券就好。

套路二——嫔妃掐架，宫女必遭殃

招商银行App：心疼宫女100遍，不如让她自己免。20万份免单，你免不免？

套路三——未来婆婆一出场就要棒打鸳鸯

招商银行App：电视剧不骗人，婆婆真的有1000万。瓜分1000万现金，走起？

套路四——悟空：老子保护你，你保护妖怪？

招商银行App：塑料师徒情，三分注定七分靠拼。百万权益0元拼，不拼白不拼咯！

2019虽然困难，但只要年终奖有戏了，一切都好说是不是？大家麻利地领上这份#招牌年终奖#，给艰难的2019画个句号吧。

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