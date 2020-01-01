1980年8月26日，很多人并不了解这一天在中国改革开放历史上的重大意义。四十年前的这一天，深圳经济特区正式建立，自此无数新风潮从这座城市吹向内陆，港台流行歌曲、股票、麦当劳……与此同时，在时代的进程中，无数中国制造又从这座城市走向全球，它的诞生不仅扭转了城市的命运，也改写了国家的未来。

站在深圳经济特区40周年的历史节点上，南方电网深圳供电局携手北京胜加，打造全新的品牌广告：《窗口宣言》，向这座伟大的城市致敬。作为深圳的基础服务设施的重要部分，从“改革试验田”到“先行示范区”，在每一个历史阶段，深圳的使命就是深圳供电局的使命，这是深圳供电局的职责所在，也是它的社会价值所在。

这个世界有人建墙，有人开窗

没有比这更大的窗口了，这里的人，面向大海，风和太阳

《窗口宣言》

不要封闭，不要狭隘

向最强的人学习，即使他压制你

大胆地试，大胆地闯

可以不信命运，就可以改变命运

可以眺望对岸，就可以越过对岸

可以照进光亮，就可以透出光亮

去干石破天惊的事

登上舞台同时建造舞台

去连接五湖四海

在风暴中迎击风暴

比对手强大，并多交朋友

用电和火，把新道路从石头中取出来

让风吹过旗帜， 让光线到达明天，让后来人迎着光走来

打开一扇窗，就打开世界的另一部分，整个天空就多了一部分

世界有明有暗，光选择直行

当我们点亮窗口时，光无处不在

致敬深圳经济特区建立40周年

1980-2020

中国南方电网

除了这支「窗口宣言」TVC之外，这次传播方案还打造了一系列视觉海报，配合传播主题进行投放，与TVC内容互为补充。

在人们的普遍认知中，在中国只有一个城市可以被称之为“窗口“，那就是深圳。40年间，窗口早已成为中国改革开放以来最重要的意像之一。在这次品牌传播之中，窗口就如同阿基米德所说的支点，找到这个支点，就找到了撬动广泛社会关注的力量。

正如文案所讲：没有比这更大的窗口了。透过这个窗口，你可以看见夜以继日的奋斗者，勇于挑战的企业家、服装厂工人、追逐梦想的年轻人、无惧风雨的建设者。

窗口里白发的背影

令人不禁想起那些扎根于深圳的企业家

他们从未停止前行的步伐

“时间就是金钱，效率就是生命”

这句口号源自深圳，当时整个社会视金钱和效率等字眼为禁忌

这句口号的出现犹如冲破思想禁锢的第一声春雷

“来了，就是深圳人！”

正是这句话，令无数年轻人踏上了南下的列车

开始了奋斗的征程

矗立于深圳市中心的拓荒牛雕像

被认为是深圳精神乃至改革开放精神的世纪象征

两周没见，世界还好吗？

人们对窗外世界的渴望始终都在，打开窗口是为了迎接胜利的消息

红色的窗帘，犹如一面迎风飘扬的旗帜

作为中国特色社会主义先行示范区的深圳，无疑也是一面旗帜。

在镜头里，每个点亮窗口的人，都是中国改革开放先行者的缩影，那些充满故事的画面，不仅会引发深圳人的情感共鸣，还在触及中国人的集体回忆。当深圳这个窗口被点亮，光芒就会洒向整片大地。

同时影片还回应了当今的国际局势，四十年来，深圳的高速崛起离不开“改革开放”四个字，在国际关系日益紧张的今天，这支影片用理性又充满力量的表达展现这座城市无畏向前的精神。

在去中心化媒体的时代，如何建立品牌形象，引发人们的广泛关注和情感认同，《窗口宣言》背后的思考值得关注。