圣诞老人也爱吃奥利奥？

奥利奥的诱惑力有多大？它不仅火遍全球俘获无数人的嘴巴，最近甚至连圣诞老人都把它排在最爱吃饼干的top1:……

平安夜，加油站的便利店里来了一位特殊的客人——圣诞老人的精灵小助理，他嘴里一边念叨着“ Oreos for Santa,Oreos for Santa……”一边拿了几包奥利奥和一杯橙汁，收银员哥们儿惊讶地看着他说道：“你不知道它应该怎么吃对吧？”小助理局促地摇摇头：“这是我第一天上班。”于是收银员小哥好心地教他奥利奥的正确吃法，小助理感受到了来自人类的善意，成功开启奥利奥的新世界大门，最后邀请收银员小哥一起和圣诞老人送礼物。

这是奥利奥自2016年以来的首支圣诞节广告，短片依旧延续“Stay Playful”的主题，希望通过这样一个轻松可爱的童话故事唤起成年人们内心的童真，让奥利奥继续为生活带去惊喜和快来。

除了视频广告之外，今年奥利奥还和亚马逊联合带来“Treasure Truck（宝藏卡车）”活动，活动期间，亚马逊每天会发短信告知用户当天卡车出售的礼品和卡车所在的地点，用户可以根据需求线下挑选购买。

除此之外，奥利奥还发布了圣诞节限定毛衣和礼盒，礼盒倒是中规中矩，不过这毛衣emmm……还是不了吧，丑拒。