《潮流合伙人》—价值网营销赋能新消费品牌 打造IP全产业消费…

《潮流合伙人》是由爱奇艺出品的一档原创潮流经营体验节目，节目通过主理人吴亦凡，及潮流合伙人杨颖Angelababy、潘玮柏、赵今麦、福克斯经营FOURTRY潮流集合店的形式，以“真经营＋真合宿“展现当下青年潮生活和潮流观，推广中国原创设计、输出青年潮流文化。节目从录制到收官热度居高不下，斩获2020爱奇艺首个热度值破7000综艺，收获全网热搜热榜492个，全网沦陷求同款，潮流合伙人同款成为各平台热门话题，吴亦凡、Angelababy、潘玮柏、赵今麦、福克斯、王源、胡一天、魏大勋、郑云龙、猫腻等名人自发上身带货，时尚博主原来是西门大嫂、尤金哥哥、FILA小白、品牌主理人上官喆、日本手作银饰大师高山隆等400＋潮流达人种草安利，成为爆款制造机，更通过线上、线下多种娱乐形式满足用户娱乐需求，打造一站式新消费场景，实现了IP商业价值的全面释放，掀起全网种草热潮。

“潮流”热潮蔓延全网 全民潮上头求同款

节目从录制到收官不仅引爆全网的话题讨论，还刷新了各路榜单记录。节目在爱奇艺站内内容热度峰值为7106，2020年爱奇艺首个内容热度突破7000的综艺节目，频繁占据猫眼、Vlinkage、云合数据、骨朵等多榜TOP1，百度指数连续11周居于全网综艺TOP 1，微指数连续8周居于全网综艺TOP 1。在社交热度方面，《潮流合伙人》登上微博、绿洲、抖音、快手、淘宝、百度、今日头条、知乎、虎扑等社交媒体、短视频与电商等全网多个平台热搜热榜共492次； 同时《潮流合伙人》的影响力也输出到了马来西亚、泰国、印尼、新加坡、美国等国家，持续多周登顶国际版iQIYI App综艺周播放TOP10排行榜榜首，展现了中国潮流类综艺、潮流文化的海外影响力。

2019年底随着《潮流合伙人》的播出及节目中对国潮的推广，【国潮】第一次出现在潮牌的百度指数关联搜索词中，同时与其他综艺节目热议话题全部围绕明星展开不同，节目在各大平台带起一波围绕衣食住行展开的求同款热潮。潮品上线即爆款，吴亦凡、Angelababy、潘玮柏、福克斯、赵今麦、王源、李汶翰、钟楚曦、林允、胡一天、魏大勋、郑云龙等明星自发上身带货，时尚博主原来是西门大嫂、尤金哥哥、FILA小白、品牌主理人上官喆、日本手作银饰大师高山隆等400＋潮流达人种草安利；同款热潮席卷全网，淘宝等主流电商渠道带有“潮流合伙人同款”标识的单品数单日超过5万款，且潮流合伙人多个同款登陆淘宝、闲鱼热搜；虎扑热榜讨论“《潮流合伙人》里出现的潮牌什么水平”，小红书KOL们开扒节目同款，潮流合伙人同款tag相关话题量1200w；节目同款美食吸引密子君等众多美食大v安利，成功带动咖喱乌冬面、不老林、饭团、重庆小面、东坡肉等微指数平均增长800%；节目同款电子游戏成为热门下载榜top2, 节目播出后《破晓》单曲朋友圈30天分享人数超1.5w+。

价值网营销前置 搭建多元潮流消费路径实现IP超强变现力

《潮流合伙人》将内容、客户、IP衍生品、电商等组合成价值网并前置，从多维度、多场景来实现价值货币，电商、游戏、知识、线下展览，从而打通了一条覆盖B端营销到C端潮流消费的新消费价值路径，实现声量效果双增长。

（1）开拓潮流消费场景，实现线上线下消费渠道全覆盖，解锁立体潮生活。《潮流合伙人》布局了多种潮流新消费场景，让用户近距离接触节目潮物、潮品，感受更加多元化的潮流文化体验。爱奇艺商城、奥买家·全球购APP、天猫等电商渠道及微信FOURTRY小程序覆盖了用户的多条线上消费场景，爱奇艺商城整个《潮流合伙人》活动GMV环比2019年爱奇艺电商双十一活动提升660%，FOURTRY小程序连续5周共发布5个限量款，限时抽签购买引发抢购热潮，线上潮流消费场景的价值得到释放，“潮流合伙人联名”登淘宝热搜；线下录制期打造“FOURTRY东京破晓限定”限定款抽签发售，东京街头潮人通宵排队抢购，吴亦凡涂鸦卫衣登微博热搜榜TOP 26；上海愚园FOURTRY限时体验店发售，4次发售全部1小时内售罄，实现品牌IP落地。多元的线上线下潮流消费场景打破了品牌营销壁垒，打通了用户的消费渠道，让用户在感受潮流内容与文化的同时，也拥有了丰富的潮流消费途径。

（2）原创潮牌FOURTRY，联合70+品牌开发270+SKU，最抢手单品销量增幅200% 。《潮流合伙人》搭建了以FOURTRY衍生授权带来的潮品潮货供应链体系，除了FOURTRY自身的开发，还与超70个品牌达成了IP共建的深度合作，共推出SKU超270个，进一步提升FOURTRY这一潮牌的影响力，并为品牌带来了可观的商业价值变现。多款潮品引发了抢购热潮：回力X FOURTRY联名款“子鼠”首波预售的6000双，开售即迅速售罄；LNBR X FOURTRY联名款，单款销量较常规单品同期销量最高增幅200%；BABAMA口红包、老夫子香炉成为品牌爆款潮品，供不应求。另外基于《潮流合伙人》内容诞生了FOURTRY店内模特Bro形象IP、“发财”猫IP，FOURTRY X Bro、 FOURTRY X 发财联名卫衣发售即售罄，赵今麦、《庆余年》原作者猫腻、主持人司雯嘉等名人纷纷穿同款；Bro塑模3D潮玩手办、发财猫折纸等周边产品陆续产出。

（3）联合vivo、奥买家等11个客户占领潮流文化赛道，最大化激发品牌潮流价值。《潮流合伙人》在节目内容上通过“新消费价值营销网”提前洞察用户及品牌广告诉求，与一众强调潮流属性需求的品牌进行了深度合作，并为其带来品牌增长。节目通过《vivo look book》、创意广告大片、福克斯与大咖设计师跨界互动等定制化的深度植入，向用户传播了独家冠名vivo X30系列潮流单品的形象，强化了vivo X30高端时尚的调性；联合赞助奥买家·全球购APP通过“推节目同款”、“荐明星潮款”、“尽享1亿红包”等互动玩法，吸引那些被节目“种草”的用户来到奥买家站内，使得自身品牌“潮流价值”实现激增的同时，也取得了明显的拉新效果。对比节目开播前，奥买家·全球购APP日活量增长30%，下载量增加4倍以上；宜家家居、良品铺子等合作品牌也利用自有门店资源延展IP价值，以线下互动、销售定制款等形式促进消费。

（4）科技赋能解锁一站式购物体验 沉浸＋互动体验升级

《潮流合伙人》通过线上线下交互玩法，为用户构建了“边玩、边看、边消费”的沉浸式场景体验。线上通过互动视频、VR、AI等科技赋能提升用户体验，互动视频使观众可以依据自己的喜好，随机选择不同观看路线；观众观看节目超过20分钟即可获得抽取FOURTRY线上限定款潮品的购买资格，吸引超45.7w+用户参与；通过奇观（AI雷达）扫描，以及VR探店等技术让用户在体验沉浸感、互动感十足的潮流内容的同时，可以直接跳转至爱奇艺商城购买节目中同款商品，实现“边看边买”的购物体验，进一步缩短用户线上潮流消费的决策途径；创新框内互动玩法，通过拉起聊天浮层打造聊天室的形式，实现用户“边看边聊”的实时互动需求，解锁前所未有的综艺观看体验；推出同名放置经营类小游戏，玩家可以以FOURTRY主理人的身份在游戏中体验潮牌店铺的经营；爱奇艺知识基于节目推出课程《潮流合伙人：时尚潮流穿搭必修课，探秘2020年穿搭潮流趋势》，吸引4.2万人付费学习；爱奇艺漫画上线《Bro》日记，人气值达67万＋；线下“潮流的自定义”数字艺术展潮流与科技的碰撞，吸引上万人打卡沉浸式体验潮流与科技的碰撞。

综合节目在流量、热度、带货及IP变现方面的表现，可以肯定的说《潮流合伙人》作为一档潮流经营体验节目，在展现当下青年潮生活和潮流观，推广中国原创设计、输出青年潮流文化的同时立足于新的消费市场和人群，创造潮牌创造新消费，通过价值网营销赋能新消费品牌，探索了更多商业模式创新，形成了巨大的产业势能，展现了其蕴含的巨大商业价值，为行业带来全新的潮牌运营模式和商业生态链。