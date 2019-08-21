文字来源：@NARS、@ELLE 官方微博

为致敬70年代传奇俱乐部Studio54“敢于表达自我”的前卫精神，ELLE联手NARS集结9大潮咖，打造了一支#NARS54潮能天团#，推出一系列时尚大片。

和这九位潮流明星，一起打破成规、彰显热爱，释放无限“潮能力”。

代言人 蔡依林

她不顺应时代，她，只引领潮流。在华光四射的54俱乐部里，她双颊微醺，红唇夺目，盛妆华服，尽情释放自己的“潮”能力。

万妮达

穿着高跟鞋自信地唱着RAP，无疑她是新生代中最霸气的女Rapper。去掉女性标签，直言自己就是主角，这也是70年代传奇俱乐部Studio54被巨星名流挤破头的原因，在这里只要独具风格便能自成一派。

石璐

她是圈内公认的中国第一女鼓手，22年从没放下鼓槌，她通过摇滚乐认清自己。

AC雷曦

20世纪70年代，迪士可风潮在纽约的Studio54盛行，由此衍生出甩手舞这样的由快速甩动手臂和手来驾驭Disco舞步的舞种。

时尚海报

叶音 LOCKING舞者

万妮达 RAPPER

石璐 鼓手

AC雷曦 WAACKING舞者

陈思键（ODD） 唱作人

VEEGEE徐若侨 人气歌手

叶禹含 演员、原创音乐人

刘雨昕 唱作歌手

李泽珑 原创音乐人

