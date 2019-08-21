Ciclope国际广告创意节开幕动画：重返80、90年代讲述成长故事

作为Ciclope国际广告创意节的开幕影片，Le Cube和Final Frontier联手打造的新片这次回到上世纪80、90年代，用半自传体方式深情地回忆了80和90后在城市的成长岁月，在滑冰场上、在画满纹身图案的素描本上，在各个地方寻求着表达自我。

Le Cube创意总监Ralph Karam解释说：

“在某些人的记忆中，80、90年代可能是有着超级任天堂、篮球和 hi-tops 鞋的“简单”时光，事实上远远不止于此。仔细想想，正是80和90后塑造了今天的艺术和创意领域，是他们用艺术技能和想法开拓了不同的生活方式。为此，我们应该感谢大胆的‘创意一代’80和90后。”

“影片中只是那个年代的一个缩影，还有grunge音乐、嘻哈音乐、地下派对，直接影响着那个年代的其他人。无论滑冰，第一次纹身，艺术创作对你自己意味着什么，它就是那一代人的一部分，一个年代的印记，我们能够在故事中的人物找到自己的影子。”

Final Frontier监制Gustavo Karam说，

“这个故事的寓意很简单，就像一个精彩卡通故事的结局：我们的故事塑造了我们自己，就像我们塑造了我们想要的生活一样。”

Ciclope国际广告创意节是一个国际会议和颁奖典礼，致力于鼓励制作优良的动画。该活动于11月5日和6日在柏林举行。

Credits 制片团队

Client 客户：Ciclope Festival

Production 制作公司：Final Frontier

Animation 动画公司：Le Cube

Director 导演：Ralph Karam

EP 监制：Juan Manuel Freire, Fernanda Soma, Gustavo Karam, Chris Colman (FF)

Music Prod Co 音乐制作公司：Cachorro Loco