ILOVECHOC：#向潮天辫势力抬头# 鬼马营销

如果我不曾长大，也许我发现不了天线宝宝原来那么潮。

天线宝宝风靡全球113个国家地区，也是许多90后00后孩子一生中的第一个偶像。天线宝宝有一种不明所以的快乐，无论是蒙眼、拍球、奔跑、舞蹈，他们都有一种纯粹的快乐，和无关环境的天真。这一点与先锋潮流少女品牌 ILOVECHOC 倡导的欢乐纯粹、丰富趣味很契合。三方联名款“潮天辫”，就是以天线宝宝快乐的天线作为“标志”，将“快乐与爱”传播给潮流青年。

于是，当 ILOVECHOC × BOBBY ABLEY × 天线宝宝三方联名时，一次有趣鬼马的品牌营销就拉开了序幕。

从知乎到微博，一个话题，1亿关注

#天线宝宝是男孩还是女孩#是一个讨论性很强的话题。当这个话题从知乎上抛出后，迅速吸引了不少网友参与互动，短时间内产生了一批脑洞大开、有趣有料的 UGC 内容。随后微博二次发酵，短短几天话题阅读超一亿。

当#天线宝宝是男孩还是女孩#热度直线飙升时，话题从“天线”转向“潮天辫”，并由 ILOVECHOC 官方抛出“潮上看”悬念海报，将话题热度顺利延续到品牌。

悬念海报：#天空命运共同体#

“潮天辫”是这次传播的核心词，也是一种发型，一个联名款代号，更是品牌要传达的态度。潮天辫代表的是特立独行的勇气，扎潮天辫，做独一无二的自己，像堂吉诃德冲向风车一样，带着一丝荒谬和无限的勇气，用潮天辫去占领天空的一小部分。潮上看，成为天空命运共同体。

小部分朋克懂我/大部分登山者懂我/宇航员全部懂我

七十几亿人/没几个懂得分享天空

地上的设计师们没想到/时尚革命/竟是从天空开始的

品牌互动：#潮天辫出来玩#

“潮天辫”是天线宝宝接收快乐的天线，也是潮天星人表达纯粹快乐的 ICON。 一不小心，快乐就会从头顶冒出来，所以要将这份快乐传染给更多人。

在微博上持续发酵#潮天辫出来玩#话题，从曝光王源同款“潮天辫”T恤触达粉丝群体，到深扒明星“潮天辫”发型；

再到各 KOL 大号带节奏晒“潮天辫”自拍照，在各个圈层引发讨论和参与，将“潮天辫”玩火了，变成2018年春夏的新流行趋势。

#潮天辫出来玩#话题热度两天内达到8千万，ILOVECHOC 天猫店开放订购“潮天辫”联名款 T 恤，1分钟内王源同款断货，实现传播到销售的转化。

品牌爆发：#向潮天辫势力抬头#

“潮天辫”话题火了，品牌形象随即爆发。

向潮天辫势力抬头

人潮中总被潮人 MARK

我不怕把 FLAG 立在头上

和平庸拉开10公分是我的 ICON

用一套明目张胆的态度海报来传达ILOVECHOC品牌精神和“潮天辫”态度。

ILOVECHOC 线下门店也花了不少“小心机”，特别为“潮天辫”联名款系列订制了网红透明 PVC 包装袋，与众不同的透明潮袋更彰显潮天星人的气质，也增加了二次传播机会。

从儿时的动画明星到现在的潮流 ICON，ILOVECHOC × BOBBY ABLEY × 天线宝宝的跨界联名营销成功触达了年轻人的 G 点。抓住年轻人热爱娱乐、追求潮流、表达自我的特点，通过有趣的话题、有态度的海报，从天线宝宝出发，触及已经长大了的天线宝宝观众。

让他们相信，如果天线宝宝长大，一定也梳着潮天辫满不在乎的向这个世界的一切难题进发。