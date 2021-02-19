京东物流&爱奇艺保护0937—来自敦煌的PLUS

问题与挑战：

京东物流与爱奇艺以综艺IP《登场了！敦煌》作为内核，京东物流广告形式作为载体，融合敦煌自带的艺术属性与环保属性，贯穿“来自敦煌的push”的话题做引导，而做的一场事件营销。

敦煌有悠久的历史，灿烂的文化。曾经，中原文化、佛教文化、西亚和中亚文化通过丝绸之路不断传播到敦煌，中西不同的文化在这里汇聚、碰撞、交融，人文荟萃，文化粲然。敦煌作为中西交通的“咽喉锁钥”，被誉为“华戎所交，一都会也”。

如此恢弘的场景，如此久远的文化

在时间的推进中、历史的变迁中、人为的破坏中

正在以我们想象不到的速度走向衰败、甚至是消失……

那现在的我们，究竟要做些什么呢？

全案概括：

通过线下沉浸式体验艺术展，设置敦煌体验环节，如现场置入敦煌自然音、节目周边、敦煌守护者影像等。观众通过自由游览，参与绘制快递盒子等活动，向大众传递出“敦煌是会消失的”，引起大众对敦煌文化的重视，并突出京东物流#有速度更有温度#的品牌主张。

沉浸式人文体验+充满敦煌色彩的互动体验

让每一个人深入了解敦煌、感受敦煌，从而激起心底那一份对古老文化的向往和热爱

让每一个人都意识到，保护敦煌、不要让敦煌文化消失的重要性

将文化用艺术的手段进行完美的体现

化繁为简——把复杂的文化研究变成简单易懂更容易被大众所接受的内容；

唯一性特色展现——将能够突出文化、具有代表性的内容做体现和展示，比如，黄沙、壁画。

活动调性——融合品牌特点以及文化，制定整个活动的调性，以“保护”为切入点，营造环保理念，从而激发热爱！

创意亮点：

亮点一：结合京东物流环保以及“传递你的热爱”这一品牌理念，为品牌树立形象、制造业内良好的口碑提供了一个完美的契机。

亮点二：选择有具有浓厚艺术气息的线下静态展场地，坐落于798艺术园区的“一间”展览馆，面向所有热爱艺术，拥有艺术修养的人群

主题诠释：

2020.0937-来自敦煌的Push

“2020”为2020年

“0937”为敦煌市电话区号

37谐音散去，意为敦煌终将消失在人们的视野！

传播与执行：

项目时间：2019年11月26日-29日

项目地点：北京798艺术园区一空间

线下活动：2020.0937-来自敦煌的Push“好大一个盒”巨型进窟体验

形式：线下沉浸展，“2020无法外出游玩，就来打卡敦煌”，可在现场置入敦煌自然音、节目周边、敦煌守护者影像等，观众可自由游览。

场地：北京798

时间：11月11日

其他：媒体VR看片会、快递盒子活动

线上传播：2020.0937-来自敦煌的Push“敦煌是会消失的”互动话题

《登场了！敦煌》官博发起话题活动#敦煌是会消失的#，引导网友进行讨论，并抽选10位用户赠送京东物流快递盒子；

艺人发布视频ID，号召普通用户及粉丝群体参与话题互动，内容方向为：敦煌是会消失的，号召大家共同关注敦煌文化，同时安利节目播出。

快递盒子投放UGC用户后，回收“开窟视频”。

快递盒子投放人文类、博物类、娱乐类KOL后，产出“敦煌壁画的价值、敦煌将消失”的优质视频内容。

数据效果：

节目信息：《登场了！敦煌》爱奇艺总播放量2亿+

明星艺人通过“敦煌初见”、“人间探秘”、“设计筹备”、“高光时刻”四个过程，十期节目将通过音乐、美食、美术、飞天、匠心、运动、潮流、风俗、边塞、文书这十个维度，全面发掘解读大敦煌的多元与丰富。

线上传播： “敦煌是会消失的”互动话题总传播量5000万+

线下活动： “好大一个盒”巨型进窟体验展，0元参展，线下沉浸展历时3.5天，到场人次30000人次

主动参与现场小游戏互动、青流箱回收互动超8000人，每天限量向观展人员提供3000份艺术家作品，直到全部发完。

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