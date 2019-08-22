小米×7喜年轻化品牌营销，阔别已久的FIDO DIDO正式回归啦！

这次获奖可谓实至名归，无论是营销创意，还是投放策略，都得到了业内的一致认可。而这次获奖也要感谢小米营销对于年轻群体的把握。

还记得那个7喜小子吗？它可是一代年轻人的共同回忆。今年，正值7喜成立90周年之际，阔别已久的FIDO DIDO正式回归。

小米营销借助平台优势帮助FIDO DIDO重换活力，向新一代年轻人完美传达7喜“做自己，喜欢就好”的品牌主张。

如今年轻人喜欢特立独行，爱好所见即所得，追求新奇酷的事物。回归的FIDO DIDO如何走进新一代年轻人的心，并最终在广告节上摘金，小米营销结合线上线下资源，打造了覆盖全场景的营销方案。

7喜FIDO回归

定制冰箱、开业豪礼，刺激年轻群体新奇的购买欲

让人兴奋的是，小米营销为活动专门打造定制款冰箱，即云米复古单门冰箱（定制款）。

这样酷到爆的产品也激起了参与用户的热情。

值得注意的是，为了给用户最大化福利。

“线上”有奖揭盖活动准备70万小米产品奖品。（打开瓶盖扫二维码，参加线上活动，赢取小米定制产品）

6月15日，正值小米之家上海大悦城旗舰店开业，同时也是小米之家x小米有品的双线下店，可以说店内的爆品x2，流量x2，米粉的关注度x2。小米营销联合大悦城小米之家活动，为7喜打造了“买单7就送7喜好礼”的狂欢活动。礼品包括有7喜饮品、限量T恤 7喜限量环保袋、WOW屋K歌券等。借助活动现场强大的热度，为7喜品牌强势曝光，同时也通过物的形式与用户建立了联系。

值得注意的是，小米联合创始人、副总裁洪锋也来到现场，手握7喜饮品，与现场米粉一起狂欢。可谓热情满满，诚意满满！

打开“WOW屋”，里面装着年轻人的表演欲

想必越来越多的人体验过这个迷你KTV。虽然是平米见方的小屋，“WOW屋”里面却装满年轻群的生活态度。例如，线上线下打通的平台、社交分享机制，承载着年轻群的表演欲、表达欲，更是闹中取静的独处空间。

既可以聚合注意力，又打通线上线下的平台，“WOW屋”可谓天然的营销场景。如果将7喜FIDO DIDO植入这个场景，效果会怎样？依靠独特的媒介资源体系，小米营销在上海大悦城与深圳茂业两个核心商业区，为7喜定制了“WOW屋”，效果可谓异常合拍。

7喜定制“WOW屋”

上海大悦城与深圳茂业

不要小看平米见方的定制“WOW屋”，线下覆盖人流量超118万。此外还有约5000万张雷石券！可谓福利满满。

通过手机碎片化场景，与年轻群快节奏的互动

年轻群更换主题则是随心情变化而变化。我们大胆假设，如果把握住用户换肤控的习惯，也就把握了年轻群的心情变化，可以能帮助7喜高效触达。

小米营销为7喜定制了小米手机主题。该主题不仅有浓浓的7喜元素，还打通了MIUI的系统天气，可以随着天气变好而展现FIDO DIDO的不同姿态，做到了心情随着天气变，下载量高达81万次，用户的换肤需求可见一斑。

7喜定制主题

锁屏画面随天气变化

开屏曝光

当然，换肤还是不够的。小米营销还借助MIUI强大的媒体矩阵与大数据能力，精准定向人群等标签进行开屏联投，让7喜收获了高达9670万的曝光量，超过547万用户点击互动这也看出用户对于品牌浓浓的认同感。

突破15秒，与年轻群破次元沟通

5秒、10秒、15秒是常见的广告版本，但你有没有听过15秒+5秒的广告？下面我们来看一看基于小米OTT系统级的能力，广告创意能不能突破传统。

视频中，我们看到7喜的FIDO DIDO巧妙的跳出画面，让传统的广告延长了5秒，而观众对破次元的形式没有意识到这是广告，反而来了亲切感。值得注意的是，小米营销为7喜打造了4个版本，分不同时段播放来保持用户的新鲜感。

无论是形式创新，还是策划创意，此次7喜的营销不仅赢得了用户，也获得业界认可，甚至被追逐与模仿。当然，一切离不开小米营销的精准人群定位，结合线上线下资源打造全场景营销，希望未来可以赋能更多品牌。