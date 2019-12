又萌又暖心的圣诞广告：蜜蜂不会飞

Hanna Bumblebee

位于奥地利的一家银行 Erste Group Bank 发布了今年的圣诞主题广告,讲述了一个关于梦想与爱情的故事。

故事发生在这样一个世界,大黄蜂群体相信,因为它们的身躯过大,而翅膀太小,所以大黄蜂无法像鸟类一样飞行。年轻的大黄蜂 Hanna 却不相信这种说法,作为一只有梦想的大黄蜂,它坚信它们能够飞行。

好朋友 Max 送给 Hanna 一副飞行眼镜,它们开始尝试各种飞行方式,却都已失败告终。

虽然飞行计划总是失败,但是 Max 依旧坚持鼓励并帮助 Hanna,这让 Hanna 非常感动,亲了 Max 一口。

想不到这一举动,却让 Max 激动得翅膀忍不住扇动起来,身体逐渐腾空飞了起来。而身旁的 Hanna 也随着 Max 飞了起来。它们的飞行计划居然就这样实现了。

Erste Group Bank 去年的圣诞主题广告讲述了一只转学生小刺猬的故事,同样精彩。

What Would Christmas Be without Love

