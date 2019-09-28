GU定制明信片衣物标签：春节换新衣，标签含心意

GU – Care Label

GU作为优衣库的姐妹品牌，主打价格实惠且样式时尚的服装。GU希望在中国最重要的节日——春节期间，促进产品销售的同时提升品牌知名度。

我们为其创造了一种新的交流方式“Care Label”。通过重新设计衣服内侧的熨洗标签，邀请顾客定制专属内容，将其缝在新衣上制作成“可以穿在身上的明信片”。





这些定制款新衣不仅仅是一份礼物，更是给家人和朋友的关爱。通过衣物熨洗标签让心更近，为顾客带去更多惊喜与感动。活动开展期间，顾客到店率上升114%，销售额增长138％，线上曝光量达176MM，获得各年龄层顾客的好评。

主创团队：

CCO: Kazuki Tsuburaku

ECD: KC Aui

SCD: Hoshino Manabu

CD: Bel Ong

ACD: Zhu Zhi

ACD :Loo Swee Mei

ACD: Andrew Shee

SCW: Meng Qian

AD: Eric Pang

SAD: Qian Jiaqi

AD: Juan Bai

Planning Director: Kenjiro Sese

Editor: Colrence Liang

Director: Taiki Soma

Producer: Chow Xin Yi