GU定制明信片衣物标签：春节换新衣，标签含心意

GU – Care Label
GU作为优衣库的姐妹品牌，主打价格实惠且样式时尚的服装。GU希望在中国最重要的节日——春节期间，促进产品销售的同时提升品牌知名度。
我们为其创造了一种新的交流方式“Care Label”。通过重新设计衣服内侧的熨洗标签，邀请顾客定制专属内容，将其缝在新衣上制作成“可以穿在身上的明信片”。
这些定制款新衣不仅仅是一份礼物，更是给家人和朋友的关爱。通过衣物熨洗标签让心更近，为顾客带去更多惊喜与感动。活动开展期间，顾客到店率上升114%，销售额增长138％，线上曝光量达176MM，获得各年龄层顾客的好评。
主创团队：
CCO: Kazuki Tsuburaku
ECD: KC Aui
SCD: Hoshino Manabu
CD: Bel Ong
ACD: Zhu Zhi
ACD :Loo Swee Mei
ACD: Andrew Shee
SCW: Meng Qian
AD: Eric Pang
SAD: Qian Jiaqi
AD: Juan Bai
Planning Director: Kenjiro Sese
Editor: Colrence Liang
Director: Taiki Soma
Producer: Chow Xin Yi