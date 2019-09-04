2019腾讯招聘广告《科技向善》：善有时就像一只小怪兽！

腾讯在这个月迎来了21周岁，也向公众许下了新的使命愿景——用户为本，科技向善。对于何为“科技向善”，腾讯在近期推出的一支招聘广告里，为人们进行了诠释。

“善像空气，看不见，摸不着。”

善像一只小怪兽

好的技术就是他锐利的牙齿，把互联网世界的阴暗一口吃掉，为我们留下温柔与芬芳。

善像一个叉

我们生病的时候，最烦恼的就是那些真假难辨的医疗信息。向虚假信息坚决Say No，才会拥有抚平伤痛的力量。 科技就是给每个人安全感呀！

善像一颗扭蛋

善不是严肃的，它像颗扭蛋，总能给我们带来很多小惊喜。 我们设计了很多功能，让生活更便利，工作更高效，留出更多时间去创造自己的生活。

善像一个镜头

总能捕捉我们忽视的日常，我相信，好的内容一定是从生活中来的。 那些藏在生活中的爱和诗意，都会通过好的内容被人重新记起。

善是一条直线

在两点之间建立起最直接的联系，它联系起了我和我的家乡，也连接起家和世界。 无论我在哪里，都能知道家乡正在发生着什么。

善像一双鞋子

我觉得好的科技不是用数据把我们困住，而是带我们去探索更大的世界。 推开门，去行走，去体验，把真实的思考还给当代青年。

善是麦克风

它能将电竞的声音传出去，让更多的人听到。 它让世界知道电竞超越了游戏，是热血，是梦想，是我们这代年轻人最喜爱的体育运动。

善是任意门

打开它就会通往更多可能。当你不知道如何选择的时候，那就到更好的人身边去，成为他们其中的一员。