支付宝不是支付平台？现在的它，你到底了解多少

支付宝从2004年12月8日开始建立，初次进入用户的视野直到今天，依然会有不少的用户对支付宝的认知停留在支付平台，但其实支付宝已从支付平台转型成为生活服务平台了，那么此时此刻，我们要如何转换用户的认知，升级用户的心智？

这一次，我们要做的就是，基于支付宝心智传播项目中内容的二次传播与话题营销造势和“小人物、正能量、大情怀、积极、有趣”的传播基调上，让全网90%的用户都知道，支付宝不再只是支付平台，也是生活服务平台——生活好，支付宝。

我们最后做了什么？利用优质内容将大品牌与当下social主流平台强强联合，在短时间内获得爆发式海量曝光，并占榜热搜首页，多平台围绕时间产生高热热度事件。那接下来，就看看7月15日至19日这期间都发生了什么。

作为主战场的微博和快手平台，泛娱乐用户相对较集中，近半年火热暴涨粉丝的泛娱乐KOL@刘一杭三三 于微博打头阵发起话题#刘一杭出道了#，结合主题中心“生活好，支付宝”，产出魔性鬼畜的RAP单曲，增加用户新鲜感从而吸引关注的同时，再以品牌互动赢得用户的好感。

“要用就用支付宝，它是生活小法宝

要用就用支付宝，家里电费随便交

要用就用支付宝，内蒙荒漠种沙枣

要用就用支付宝，每天喂包鸡饲料”

与此同时，快手官方微博与快手站内同时带话题 #这是什么宝藏功能# 发起活动，以此引流至品牌站内，并提供给话题参与者一定的流量福利。头部KOL也在微博平台加入阵容，响应支付宝和快手的话题，用互动形式征集支付宝隐藏功能，广泛收割UGC流量，结合VLOG展示了用征集到的宝藏功能过一天的生活，内容反映了使用支付宝生活服务功能带来的便利，让用户有更直观的感受。

前期进行多元内容的发酵预热后，发起话题挑战赛，用“支付宝笑”作为侧面切入点，结合KOL特性加入情感向内容，以不经意间拍到的笑容，发起#不经意拍到最美的笑#话题，泛娱乐角度切入更加贴近生活，增加用户参与的积极性，引导产出大量互动UGC。在微博端内造成巨大声量，从而触达潜在用户。

泛娱乐不仅可以吸引微博用户参与，同时也能吸引到许多蓝V参与话题，增加话题的热度。当日话题发出，获得50+正能量蓝v参与和20+明星粉丝团加入。

最终#不经意拍到的最美的笑#话题最高冲上到当日热搜17名，话题榜第4名，斩获3.7亿话题阅读量，9.3万话题讨论度。

除了以上主线亮点内容外，支付宝还利用泛娱乐用户所产生的热度，以支撑和填充主线内容的热度。利用土味正经配音加上动物沙雕行为的搞笑反差的视频形式，吸引用户点击观看。结尾植入洗脑的“支付宝，生活好”台词，通过病毒式传播，引导微博用户前往支付宝，搜索“生活好”。

在官方微博下使用多个头部KOL加入笑容阵营，作为强力热度加持。

数据总结：支付宝本次推广，运用高达130+顶流头部KOL，活动累计曝光超过3亿，覆盖人群实际曝光达到预期150%，实现微博活跃用户的全面覆盖。从官方微指数数据得出，推广发出后，于17日环比增长311%，7月18日到达顶峰，拿到了非常好的成绩。