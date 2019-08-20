吉列：男人哭吧不是罪

男性就不能表现出脆弱的一面吗？受“男儿有泪不轻弹”观念影响多年的男性，已经被剥夺哭泣的权利了吗？11月19日国际男人节这天，吉列印度发布了一支视频《Man Enough（足够男人）》，再现了印度退役中校Manoj Kumar Sinha的真实经历，试图打破大众对男性的刻板印象，重新定义男性气质。

Man Enough



字幕来源：新片场

Sinha中校有一个严厉而坚强的父亲，他一直视父亲为榜样。 Sinha小时候曾经被一头愤怒的公牛追，当他哭着跑向父亲时，父亲只对他说了一句，“擦干眼泪，你是一个男人。”自此， Sinha就严格要求自己更加坚强、强大，像个男人一样。

长大后的 Sinha加入了印度陆军，但在2000年5月31日这天，正在执行任务的Sinha，突然被一颗子弹贯穿了下巴。Sinha立即被送入医院接受治疗，整个过程中他都没有哭泣，因为Sinha想像父亲一样坚强、勇敢，不愿意把自己的眼泪、脆弱展现在家人和外人面前。

直到父亲前来探望的那一天，一切都变了。

父亲来到Sinha的病床前，并没有告诉他要擦干眼泪，而是流着泪和Sinha紧紧抱在一起。就在那一天，Sinha和父亲都意识到，展现出自己的真实感受并不意味不够男人。养育男孩不仅要教给他坚强、勇敢，还要告诉他，男人也可以哭。