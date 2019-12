可口可乐×谷歌：这个圣诞，用分享战胜一切分歧吧！

A year to share

可口可乐最近携手谷歌和奥美哥伦比亚,推出了一个名为「A year to share」的活动,旨在在圣诞节这个辞旧迎新的节日,回顾这一年人们所关注的争议议题,对比圣诞节的“团聚”和“分享”的精神,号召人们撇开分歧,以圣诞为契机团聚在一起,庆祝这一神圣的时刻。

可口可乐指出:在这个十二月,我们的点滴分享就能胜过这一年中令人不快的一切(what we share in December is stronger than what divides us during the rest of the year.)。

该活动主要由两个部分支撑,一个是名为《A year to share》的视频,另一个是主题网站。

视频前半部分讲述了这一年中人们在谷歌上搜索关注最热的议题,包括“同性婚姻”、“青年反对气候变化的抗议活动”、“巴黎圣母院火灾”等令人不快的新闻。这一年,来自全世界的人们在同样的问题上有不同的答案,比如:“同性婚姻”、“情节人接吻的十个建议”、“最可爱的宠物”、“怎样停止巴黎圣母院的大火”等等……

但是在最后这个月十二月,我们的搜索渐渐一致:“最酷的礼物包装意见”、“怎么打扮才像圣诞老人”、“如何给32个人准备晚餐”、“如何制作一场圣诞灯光秀”、“如何制造一个奇迹”等等,这些都是关于圣诞节的议题。

另一部分是可口可乐和谷歌搜索共同制作的主题网站。在网站上,人们除了可以观看主题视频《A year to share》外,还可以筛选查看这一年来每个月人们所关注的社会议题趋势。