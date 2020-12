亚马逊圣诞广告：芭蕾女孩的追梦故事，超暖！

The Show Must Go On

亚马逊拍摄了一支名为《The Show Must Go On 》的圣诞广告,讲述了芭蕾舞演员因为疫情梦想破灭、最后重新振作的全过程,以此鼓励大家:即使计划被疫情打乱,但生活还有希望,保持微笑继续下去。

故事的一开始,Taïs Vinolo 扮演的芭蕾舞演员获得了演出机会后,在卧室、在楼梯、在桥洞……抓紧机会练习舞步,希望以最好的状态呈现舞蹈。

然而疫情到来,演出被迫取消。收到信的她难过地哭了。

把这一切看在眼里的妹妹不忍她伤心,于是自己制作了新的海报,并联合喜欢姐姐的男生秘密策划一场新的演出。

他们把演出改到公寓空地,并在亚马逊网站上购买了聚光灯,帮助姐姐重返舞台。

演出当天,姐姐穿上演出服来到空地,在灯光和雪花中起舞,美丽优雅地就像天使。所有的邻居都打开了窗,为她喝彩。

值得一提的是,这支广告的背景音也叫《The Show Must Go On》,来自29年前的皇后乐队。在录制这首歌曲时,主唱Freddie Mercury已经身患不治之症,他把对生活和生命的热爱都写进了这首歌。这样的设计不仅是致敬皇后乐队,也让激励着历经挫折变故的人,仍然心怀希望、努力生活。

Credits

Advertising Agency: Lucky Generals, UK

VP global creative: Simon Morris

WW executive creative director: Jo Shoesmith

Senior campaign manager, EU: Jennifer Finch

Senior campaign manager, global: Kelly McFarren

Senior creative program manager, global: Kara York

Creative program manager, global: Jennifer Orrestad

Director: Melina Matsoukas

Production company: PrettyBird

Local production company: Division

Editing: Andrew Morrow

Post production: ETC

Sound: Sam Ashwell / 750mph

Music composition: Peter Mauder