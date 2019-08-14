让公益破圈，我们从「0」开始

「超前出界，探索发现」

文化形态不断变化，我们在边界尝试探索。

这一次，我们计划为潮流变个味道。UID旗下先锋厂牌AMA与潮流媒体KIDULTY在2019即将结束前，联手做了一件一直想做的事。它有关潮流艺术，为了公益，是对我们来说一次颇具意义的经历。

我们在INNERSECT，这个在全亚洲乃至全球都独具影响力的国际潮流文化体验展上，举办了一场「出界」潮圈的，潮流x艺术x公益联乘的「0号拍卖会」。

「0」即是突破边界后的全新开始，又是探索未知领域后的全新冒险，更是生态/循环/环保标志的图像化示意。它也代表着潮流的周而复始，不断进化又不断重来，更是“DO MORE”。我们与公益组织BETTER BLUE无境深蓝联合，将公益\环保的理念注入潮流文化与艺术，此次竞拍的部分收入也将捐赠给无境深蓝，让青年一代在关注潮流文化的同时，将视线更多地投向公益与艺术，提高精神层面的认知与社会责任感。

在我们看来，拍卖会是一种 “宽容的艺术”。

公益以内，我们将艺术的意义与社会责任做价值置换。公益以外，我们需要让潮流艺术的涵义更加深刻。我们需要让更多的人了解中国艺术家。我们需要让更多的人知道，艺术的本质包含善良。

SM大脑切片和我们表达过：“不要太花哨，不要以公益为噱头是最重要的。我并不是特意去做公益，但是我特别希望能把这些东西给予他们第二次生命，这个行为可能间接的促成了这个公益。”这不仅仅是一场简单的拍卖，更是一次向大众传递，他们世界观下的对于潮流生态公益的解读。

同样 ，我们为了呼应公益主题，视频以“不插电”的形式进行拍摄，因此我们使用了夜视仪记录采访内容。黑白的画面，不插电的形式，我们将环保的概念执行的更加深刻。

项目统筹：王晨羽

项目负责：ZHOU

活动统筹：yy

前期策划：李浩然/Julian/杨完美/QI

内容策划：李浩然/Julian/杨完美/QI

活动执行：yy/QI/ZHOU/耳东

美术指导：X.P.X/PUIX

平面设计：耳东/陈洋/胖祺