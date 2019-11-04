奔驰拍了支微电影，又来赚人眼泪了

爱情微电影看过不少，AI语音系统主演的微电影倒是没听说过，梅赛德斯-奔驰最近就让奔驰汽车搭载的「MBUX 智能人机交互系统」主演了一支微电影，虽然“她”是人工智能，但是“她”好像比人类更懂人与人之间的情感：

初次与男女主人见面，“我”在他们身上就看到了幸福的模样，他们问了“我”很多问题，兴奋又激动，“我”知道，他们其实并不是想知道答案，因为那时候的他们，对幸福有着自己确信的答案。

感情似乎总是很难一帆风顺，“我”见证了他们爱的甜蜜，也目睹了他们的争吵和矛盾。相处的时间越长，“我”越来越能读懂他们，可是他们好像越来越无法读懂彼此。

“我”看得出他们非常在乎彼此，她最喜欢的甜品店和烤肉店，她最喜欢听的歌，他全部都记着，其实他们之间的距离从未疏离，爱一直都在。“我”的确不懂爱情，但“我”知道他们对彼此的重要，也知道他们没有说出来的话，我们寻找的从来不是另一个自己，而是那个彼此懂得的同伴。

微电影从AI的视角讲述了一段爱情故事，“我”的每一段独白既说明两人的爱情，也表达了车主与车之间逐渐建立起的情感联结，影片中顺应故事情节发展的同时展现出了 MBXU 「读心语音助理」的功能，虽然 MBXU 不懂爱情，但是它会用懂你的方式来爱你，接打电话、智能导航、语音控制等服务，只需要一句话就能轻松实现，用感人的爱情故事和人性化的服务又一次打动消费者。