本年度“最佳圣诞广告”，来自英国一家五金店

Be A Kid This Christmas

最近，一家来自英国威尔士五金店的圣诞广告引起了海外网友的热烈关注，被称为是“本年度最佳圣诞广告”。

位于英国威尔士的五金店 Hafod Hardware 老板花费100英镑，自己动手拍摄出了这支圣诞广告《Be A Kid This Christmas》。广告片中小男孩演绎了从早上起床刷牙到步行到店“工作”，忙碌一天到打烊复盘算账的过程。通过讲述这个童真反差的故事，一方面为了在当地扩大知名度，鼓励本地人到店消费；另一方面也告诉人们在这个圣诞节，即使礼物包的不是很出彩，即使工作依然乏味如一，也要像小孩子一样简单开心。

值得一提的是，片中主角小男孩叫亚瑟·刘易斯·琼斯（Arthur Lewis Jones），同时他也是五金店老板 Tom Jones 的2岁儿子。

影片一开始，2岁小男孩没有撒娇起床气，干净利落的起床、刷牙，自己吃早餐，还不忘像大人一样的刷刷手机。

之后到自家五金店开门营业。修理扫帚、擦桌扫地、补货收银，样样在行。

晚上打烊的时候还有模有样拿出计算器来对照着自己的“账本”复盘起来。

然后有人来购买礼物的时候，他就“精心”给顾客包好奉上。

最后关店回家，扛起圣诞树那一刹那，小亚瑟瞬间变成了一个大人。

据悉这是Tom Jones第三年自己做圣诞广告了。他说他在第一年做圣诞节广告的时候，只花了7英镑，而去年却分文未花。今年的100英镑也是唯一的花费，为的是获得视频中歌曲《Forever Young》的使用许可，该歌曲已经在 iTunes 和 Spotify 上架。这里为大家奉上尝鲜版。

Forever Young – Andrea von Kampen

该五金店自1895年开业以来，已传承了几代人，是Rhayader镇最古老的企业之一。目前由老板汤姆（Tom）和祖父母艾伦（Alan）和宝琳（Pauline）共同经营，而这支广告是不是已经预示着Tom的两岁小儿子亚瑟已经可以继承了？