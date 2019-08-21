泰国衬衫品牌反转广告：面试被刷？没穿对衣服吧

The Ultimate White Shirt

今年9月，泰国衬衫品牌GQ Apparel对白衬衫进行了功能革新并发起了新的营销策略 —— 白T恤战役，来抵御人们的注意力不集中。为此，官方还发布了一支视频讲述两名求职者与白衬衫的故事，用无厘头且反转的幽默形式传递出了产品卖点。

两个求职者正焦急地等待应聘消息，他们中有一人将被录用。为了缓解压力，胡子小哥劝慰起了身边的人。

但当得知自己没被录用时，胡子小哥不淡定了。

因为一件白衬衫而遭淘汰？胡子小哥瞬间喊出：太肤浅了！

对胡子小哥的驳斥，面试官拿出了一个又一个理由说服他：白衬衫小哥每天起来不用烫衣服，就有更多时间休息，精神更好。

而胡子小哥的衬衫缝合处都褶皱了，说明他一点也不注重细节。

接着面试官又问起选衣服耗时多久，胡子小哥才想起自己早晨的匆忙样儿。

面试官还把助理请了过来，让她评评两位面试者谁更有品味。

这还不够，面试官出其不意地把咖啡泼向了两位求职者。不同于胡子小哥的狼狈样，衬衫小哥只用一杯清水就将污渍去除了。

当面试官因穿着GQ白衬衫而洋洋得意时，迎面走来了BOSS，原来所谓的面试官只是个司机。

故事结尾，公司的每个人都穿着GQ白衬衫拍起了时尚大片。

通过这支视频，GQ衬衫以逗趣的方式让人们牢牢记住了GQWhite™白衬衫利落防皱、防污易洗、便于打理、尺码齐全、节约时间等多项功能。

GQ品牌首席执行官Wirathip Thanapisitthikul女士说起白T战役的来历：喜欢定期穿白衬衫的男人都会遇到织物边缘迅速起皱、织物沾到油污不易清洗的烦恼， 为此GQ决定以创新的技术弥补白衬衫的局限性，并在市场上投资了超过2亿泰铢，希望它能成为每个人都想拥有的白衬衫。