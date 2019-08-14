大宁国际广场2019圣诞树，是195个会变的奇妙盒子

Wonderlabs非常荣幸受邀为大宁国际广场设计2019圣诞装置。

这是一颗会跳舞的圣诞树，由色彩斑斓的立方体组成，随着观看者围绕着它移动时，立方体表面的盒子上的颜色会随之发生变化。水晶般的立方体盒子代表着圣诞节礼物，其中一些可以打开的盒子揭示其多彩表面下隐藏的宝藏，激发了观众的想象力。

世界充满了变化和运动，技术、思想和文化日新月异。当新思想和老传统随着时间推移发生碰撞时，我们可以用平衡的态度看待未来。在全世界共同庆祝圣诞时，我们希望人们永远记得圣诞节的初衷：保持善良和分享仁爱。

该装置总高8米，由195个单独的立方体组成。

Client: 大宁国际商业广场

团队介绍 / Team introduction:

Creative Planner: Jackie LiInstallation Designer&Concept: Robin AnderssonTechnical Director: Chengliang DongAccount Director：Zy HuR&D Director: Matthew DeblockSoftware Engineer: Danyil MelnykovAssistant Electronic Engineer: Kun WangVideo Editor: Samuel Lefebvre

特别感谢/Special thanks:

非常感谢客户大宁国际商业广场的信任和合作！