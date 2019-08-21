《大不了白玩》KARMA 祝自己生日快乐！七周年快乐！

Winter is coming.

有人在屯粮，有人在打劫，有人站在冷风里，还伸着脖子去看别人的笑话。

我们抬头看天，唔，还有光。管他妈的，再玩一场。

“如果明天不是世界末日，就一起搞点大事！”

2012年12月21日晚，在绍兴路的小院子里，四名刚离职的不知名广告人，各自从家里带了锅碗碟，买了肉一起涮火锅，不知深浅地拼着酒。眼眶噙着泪，嘴里尽是些不着调的狂话。那些有关世界末日的假想，夹杂了兴奋与恐惧，骨子里的一些东西正在沸腾。

第二天，世界末日没来。世上从此多了一个 KARMA 。

karma 颉摩，意思是佛教中的业，种因得果。一切都为命定，什么都是活该。

7年过去了。也没成什么大事，依旧是小型独立创意店，近30号人。仍然走case by case 模式，从来就没安枕无忧的时候。每天都在光着脚奔跑，才能保证明天能活下来。

热店？我们一直不愿认的。毕竟，谈“热”度没意义，标榜“热”血也怪膈应的。硬要说，最多算是群总脑子发“热”的家伙。对于我们而言，愤怒和热爱一样，都是无法遏制的驱动力。热爱的事只懂埋头拼命干，碰到恶心的人也一定要啐回去。

我们这次7周年的构想，最初来源于一场比稿鸿门宴。那个局，啧啧……有幸欣赏到著名家电品牌的市场部人员表演如何川剧变脸，瞬间失忆，机智诡辩，花式赖帐…可精彩了。这次被白嫖的经验是那么与众不同，印象深刻，甚至让我们在愤怒中都有了新的灵感。

大不了白玩！下意识的一声怒吼，像一束光开了脑洞。把对蝇营狗苟的鄙夷，转化为对理想主义的表白。更重要的是，我们趁机——撒开玩了个痛快。

先弄了条动画短片玩玩。拿圣斗士星矢主题曲来填的词。索性中二到底了。要问为什么出现这七个漫画人物？因为，喜欢。就算不是英雄，反派又如何？他们身上都有一种滚烫的执念，愿为了某个目标豁出性命的“痴”，其中隐藏着不知疲倦和斗志昂扬的东西，戳中并激励了我们。

一条短片，自然是没玩过瘾。干脆把七个漫画人物，制成了一套特别的白色手办。看仔细了就会发现，这套手办似曾相识，却又有些古怪。他们眼前都吊着象征着永恒目标的事物，双眼专注地看向前方，四肢肌肉紧绷，保持奋力奔跑的姿态。凑近点，说不定能听到他们在喊：大不了白玩！

虽说这个世界真的操蛋，但好在总有人始终在坚持。这些天，看着始终想为世界创造美好价值的伙伴KEEP受谎言的围攻，以及幸灾乐祸的非议，也眼见他们挺直腰板，思路更清晰，脚步更从容踏上接下来的征程。小人是不会料到，暗处的冷箭，只会让敞亮的人跑得更远。

“大不了白玩”系列手办，也是想告诉更多同路人，也许你我就难逃偶尔被白玩被辜负，但至少每一次用尽全力奔跑的经历，都是很酷的。里面寄托了对逆境的无所谓，和对挑战的无所畏。送给自己，也是送给他们。

动画短片，白色手办…还没玩够。

我们本来打算弄一本热血漫画玩玩的，虽后来时间不允许。就出了一套动态海报，暗地里藏着 KARMA 这7年来的心路历程。





第一话| 猫和老鼠：本能是原点

但凡顺了天性

挫败也能寻开心

第二话| 海贼王：梦想不怕落空

流过的汗是咸的

All-In 过就不算幻影

第三话| 孙悟空：拿什么换自由

得到的皆为侥幸

没什么不能失去

第四话| 花仙子：把纯真藏好了

宁走敞亮亮的弯路

不攀乌糟糟的捷径

第五话| 安西教练：慢，先别说情怀

攥紧那个可笑的执念

对抗无所不能的时间





第六话| 灭霸：信仰即宿命

已发生的好坏

皆是心之所向的活该

第七话| 堂吉柯德：永恒之荣光

致敬荒唐的理想主义

让虚无都有了意义

广告行业，也许是和平年代最接近战场的地方。进了广告圈，注定逃不了日日掘地脑爆，夜夜爆肝鏖战，没有哪一仗不惨烈。战局瞬息万变，这家崛起那家覆灭，都不稀奇。

幸运的是，7年了，即便在寒冬中，我们仍体面地活着，甚至好过前几年。虽是辛苦些，但尚有心力去表达真正想说的话，鼓捣真正喜欢的事情。面对未来的不确定做的就是攥紧最初的坚定，捂热胸口的理想主义，不计后果地向前奔跑。毕竟本就是从一无所有开始的，没什么放不开。想玩就玩呗。

最后，祝 KARMA 生日快乐！七周年快乐！