女孩要如何面对年龄焦虑？欧莱雅携手Vlogger竹子拍摄了一部短片

每至年关，会有多少人产生“年龄焦虑”？对于年龄的答案，又有多少人找到了呢？
近期，巴黎欧莱雅携手竹子推出了一支短片，以“美是每刻 时光正好”为主题，竹子讲述了自己对于生命、对于年龄的思考。
也许从表面上看，我好像没有为年龄担忧过。
即使我认为自己没什么区别，但是有一天你忽然发现，你好像经常是周围年龄最大的一位。
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切断了一切焦虑的因子，很多复杂的情绪混在一起。
失望、希望、对过去的回忆……就不会特意去计划什么，就是不停地走路。
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这个世界上，很多珍贵的东西，它很容易逃走的，它非常难以获取，但你一定要努力去抓住它。
假如我的生活终将趋于平静，假如我失去了那种躁动的感觉，我还是我吗？
这个问题在之前是一直困扰我的，但是现在，我突然清楚了一件事情——
也许对抗不是生活的本质，生命中每一个高潮的形状是不一样的。
……
我不会想什么样的时间要去做什么样的事。
现在对于我来说，就是最好的。
生活才刚刚开始在我眼前展开，如果现在就预见到未来的一切，那人生也就没那么有意思了，对吧？
……
竹子的项目自述
总觉得2020年是个只会出现在科幻小说里的年份，但转眼它就要到了。每至年关，我总不由得有种“年龄焦虑”。其实有时我并不觉得自己与几年前有多大变化，可每每看到日历上的数字，就像不停在提醒自己，你又老了一岁，你已经不再年轻。
这次欧莱雅找到我，希望为高端线金致臻颜系列的小蜜罐面霜拍一支短片，当听到他们的理念“Age is perfect. Time is now. ”#美是每刻 时光正好#，这个理念也源自该系列的英文名Age Perfect，我十分赞同，立马就接下了这份工作。
每个年龄其实都有那个阶段的魅力，岁月带给我们的不止有年龄，还有面对未来的从容，以及沉淀下的美。所以我并不喜欢重返年轻的说法，但让自己在特定的年龄保持最好的状态却是我追求的。
我最近也一直在用这款欧莱雅小蜜罐面霜，它的修复抗老能力很不错，也很滋润，即使是干燥的冬日北京，我脸的状态也一直是饱满的。这次拍摄时也一直用的是它。
而这其中不得不提的就是它的核心成分，新西兰的国宝，麦卢卡花蜜。我们也特地飞到它的老家新西兰拍摄了这支短片。
这支短片中，我放入了很多真实的对于自己年龄的困惑与思考，也希望大家可以从中收获一些自己对于年龄的答案。
与其担心未来，不如尽情享受当下。我相信，哪个年龄的我们，都是女孩，都有热情，都有无限可能。