女孩要如何面对年龄焦虑？欧莱雅携手Vlogger竹子拍摄了一部短片

每至年关,会有多少人产生“年龄焦虑”?对于年龄的答案,又有多少人找到了呢?

近期,巴黎欧莱雅携手竹子推出了一支短片,以“美是每刻 时光正好”为主题,竹子讲述了自己对于生命、对于年龄的思考。

假如我的生活终将趋于平静,假如我失去了那种躁动的感觉,我还是我吗?

这个问题在之前是一直困扰我的,但是现在,我突然清楚了一件事情——

也许对抗不是生活的本质,生命中每一个高潮的形状是不一样的。

……

总觉得2020年是个只会出现在科幻小说里的年份,但转眼它就要到了。每至年关,我总不由得有种“年龄焦虑”。其实有时我并不觉得自己与几年前有多大变化,可每每看到日历上的数字,就像不停在提醒自己,你又老了一岁,你已经不再年轻。

这次欧莱雅找到我,希望为高端线金致臻颜系列的小蜜罐面霜拍一支短片,当听到他们的理念“Age is perfect. Time is now. ”#美是每刻 时光正好#,这个理念也源自该系列的英文名Age Perfect,我十分赞同,立马就接下了这份工作。

每个年龄其实都有那个阶段的魅力,岁月带给我们的不止有年龄,还有面对未来的从容,以及沉淀下的美。所以我并不喜欢重返年轻的说法,但让自己在特定的年龄保持最好的状态却是我追求的。

我最近也一直在用这款欧莱雅小蜜罐面霜,它的修复抗老能力很不错,也很滋润,即使是干燥的冬日北京,我脸的状态也一直是饱满的。这次拍摄时也一直用的是它。

而这其中不得不提的就是它的核心成分,新西兰的国宝,麦卢卡花蜜。我们也特地飞到它的老家新西兰拍摄了这支短片。

这支短片中,我放入了很多真实的对于自己年龄的困惑与思考,也希望大家可以从中收获一些自己对于年龄的答案。

与其担心未来,不如尽情享受当下。我相信,哪个年龄的我们,都是女孩,都有热情,都有无限可能。