女孩要如何面对年龄焦虑？欧莱雅携手Vlogger竹子拍摄了一部短片

每至年关，会有多少人产生“年龄焦虑”？对于年龄的答案，又有多少人找到了呢？

近期，巴黎欧莱雅携手竹子推出了一支短片，以“美是每刻 时光正好”为主题，竹子讲述了自己对于生命、对于年龄的思考。

也许从表面上看，我好像没有为年龄担忧过。 即使我认为自己没什么区别，但是有一天你忽然发现，你好像经常是周围年龄最大的一位。 ……

切断了一切焦虑的因子，很多复杂的情绪混在一起。 失望、希望、对过去的回忆……就不会特意去计划什么，就是不停地走路。 …… 这个世界上，很多珍贵的东西，它很容易逃走的，它非常难以获取，但你一定要努力去抓住它。

假如我的生活终将趋于平静，假如我失去了那种躁动的感觉，我还是我吗？

这个问题在之前是一直困扰我的，但是现在，我突然清楚了一件事情——

也许对抗不是生活的本质，生命中每一个高潮的形状是不一样的。

……

我不会想什么样的时间要去做什么样的事。 现在对于我来说，就是最好的。 生活才刚刚开始在我眼前展开，如果现在就预见到未来的一切，那人生也就没那么有意思了，对吧？ ……

竹子的项目自述