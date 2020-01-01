这可能是最有逼格的日本房地产广告了

近日，日本知名房地产品牌森大厦株式会社发布了一则品牌概念影片《DESIGNING TOKYO》，用丰富的色彩变化，和兼具复古与时尚的镜头变换，在两分钟内穿越时间再现六十年多年间的城市演变。

短片串联了东京60年以来诸多珍贵镜头，在结尾又充满对未来空间的无尽想象。无论是过去，现在，未来，森大厦都是其中不可缺少的重要一环，同时也是城市演变最重要的参与者和见证者。

1956 西新桥第2森大厦

1955年，森泰吉郎创立森大厦的前身森不动产。两年间,森不动产在虎之门的交叉点附近建起了西新桥第1森大厦和西新桥第2森大厦。森大厦的历史就从这两幢楼开始起步。先建成的西新桥第2森大厦，有法国香水制造公司、印度通讯社、美国俄勒冈州小麦生产者联盟等众多外国企业入住，森大厦的办公楼租赁事业的特色就从这第一幢租赁办公楼开始形成。

1986 ARK Hills

ARK Hills，由办公楼、住宅楼、酒店、音乐厅等组成，是日本第一个由民间企业承担开发的大规模旧区改建项目，从建设到竣工历经17年，该项目是具体体现了让工作地与居住地相互接近、城市与自然的和谐共处以及交流传播文化的“Hills”理念的起源。ARK Hills由于在缓解热岛效应现象以及组织社区开展城市绿化活动为地区发展做出杰出贡献，2006年荣获国际环境大奖“全球能源奖”。

2003 六本木新城(Hills)

六本木新城(Hills)是日本国内最大规模的城市改建项目，为东京打造了一个新的“文化都心”。主楼森大厦的顶层，设置了由美术馆，展望台，会员制俱乐部和学术中心·会议设施等组成的综合文化设施“森艺术中心”，这成为该城区的一大特色。六本木新城(Hills)不仅具有丰富的城市功能，而且通过每日举办的给人启发和新发现的各类活动，吸引了大批来自国内外的游客，自2003年开业以来，每年来这里的人超过4000万。

2006 表参道Hills

表参道 Hills既继承了这处街区历史记忆的同时，也不断散发着新时代的气息。

2014 Toranomon Hills

据悉，这支短片拍摄数十日，CG制作五个月，出演人员318人，不仅有1978年的山口小夜子和1986年的坂本龙一以及村上隆作为“隐藏彩蛋”，浅野忠信与Chara的女儿SUMIRE也在片中出镜。音乐和旁白也十分用心，分别由「才男」mabanua和Yogee New Waves的角舘健悟担当。在这些大咖的加持下，城市被赋予了更多的感性魅力，也有了更多的想象空间。