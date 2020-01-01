“背锅海报”席卷后厂村

对于一名西二旗的IT民工，每天上下班都要经过那条充满“怨念”的后厂村路。

12月16日，G7出口竟然新上了一块广告牌，直戳码农内心。

（上地西路G7出口广告牌）

2019年就要过去了，你的年度关键词是什么？后厂村程序员的答案是：背锅！

为预热百度沸点，上地西路的一张广告海报引起不少路过的司机的回头以及拍照，海报里写着“2019年后厂村年度记忆——年度热门运动：背锅”。

一句颇具调侃意味的广告却直击码农们内心，引起了“后厂村人”的广泛共鸣。

众所周知，后厂村是互联网巨头的聚集地，百度，腾讯，网易，新浪，滴滴等多家“大厂”的总部都设在这里。

这面广告牌的位置，必须要“狠狠”吐槽一下——它的位置太明显了，平时屏蔽个弹窗、插件、视频广告之类的，对程序员来说小菜一碟。

可百度沸点的这块广告牌，真是上班路上不能错过的一道“风景”，不管刮风下雨，“路上堵多久，就能看多久”，每天平均“观赏”时长也就……半小时吧。

本邦携手百度执行本次户外投放，选取优质投放地点，将物料价值最大化扩大，认真核实每一个画面细节，确保画质最完美的呈现，成功预热百度沸点。

当天，百度方面公布了百度沸点2019年度榜单，新中国成立70周年、996、AI、5G等内容成为今年网民热搜热议的对象。

作为百度每年年末发布的大数据盘点榜单，今年的百度沸点基于百度热榜对网民搜索及资讯浏览大数据分析，共划分了年度现象、年度作品、年度人物三大类目，发布了包括年度关键词榜、年度国民骄傲榜、年度事件榜、年度泪点榜、年度流行语榜、年度热议榜、年度科技榜、年度沸点人物榜、年度沸点明星榜、年度电影榜、年度电视剧榜、年度综艺榜以及年度小说榜在内的13个榜单，呈现了网民2019年在各个领域中最关注的焦点议题。

想了解更多？打开百度App搜索“百度沸点2019”就可以获取完整榜单。

百度沸点2019记录的是时事，更是生活，年度记忆总是会因为大众的共情心而留下深刻的烙印，快去看看有哪些内容是你特别有共鸣的吧。