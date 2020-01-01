中国天眼X酷狗音乐：来自宇宙的2020祝福——《脉冲星》

2020，你收到了谁的新年祝福？

2020新年，酷狗音乐联合中国天眼，送上了宇宙独一份的“来自宇宙的2020祝福”——《脉冲星》。可能是人类音乐史上，第一首根据脉冲星的信号制作而成的歌曲。

脉冲星的信号，如何制作成歌曲？

完整版揭秘视频





作为2020年的第一首新歌，《脉冲星》运用了由国家天文台中国天眼，新收集到的100颗脉冲星的信号制作。这些脉冲星全部来自太空深处，代表宇宙“深深”的祝福。

“中国天眼”射电望远镜





为了更好地呈现这首来自宇宙的音乐，酷狗音乐邀请了资深的音乐制作团队，为《脉冲星》作词作曲编曲，并由酷狗音乐人【星曜计划】召集人“火箭少女101-赖美云”献唱。熟悉赖美云的人都知道，她的追梦之路并不顺利，在合唱团度过了漫长的10年之后，才慢慢被更多人认识。

没有一颗“星”是渺小的，只要坚持发光，就一定会被发现！





歌曲《脉冲星》，点击收听

“藏”在歌曲里的100颗脉冲星

从2020年1月1日0点开始上线，《脉冲星》在酷狗音乐榜单上的排名，正在快速上升。话题#来自宇宙的2020祝福#在微博上的阅读，也达到了1.6亿。





《脉冲星》上线后，网友们纷纷在酷狗音乐留言：

“2020，祝你的光芒被更多人发现。”

来自宇宙的2020祝福——《脉冲星》，2020之外创意的第一个冲击波营销，也是之外创意送给大家的新年祝福。