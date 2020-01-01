《演技派》——最佳原创内容栏目

《演技派》从30个青年演员（大部分曾出演过男女主角、有观众基础）中甄选出16名演员，于正亲自撰写剧本，吴镇宇、张静初、张颂文三位表演老师的言传身教，青年演员们通过“以演代练”的习作考核方式，决出影视化作品的角色。

节目播出后，成为第一部豆瓣评分破7的演技类综艺，豆瓣评分7.1，知乎评分7.9，开播四周全网累计热搜热榜87次，微博热搜39次；微博话题榜/电视剧榜/实时榜/艺人上升能量榜多次TOP1，节目微博主话题#优酷演技派#阅读量12亿。

优酷、欢娱影视、银河酷娱联合出品的《演技派》之所以取得这样的好成绩，主要在于节目拥有不同于其他演技类综艺的三大特色：

揭秘——真实还原影视工业制作流程，揭开行业真相，对一部好的影视化作品诞生的全过程进行纪录，真实记录了演员从进组、建组、选拔、试戏到定角的全过程，引导观众从“看热闹”到“看门道”，拉起观众的好奇，以及对行业的理解和同理心。

真实——关注演员生态、痛点的同时，给影视从业者的一针“稳定剂”，传达“拒绝浮躁”价值观，真正提供表演机会和干货，对演员的实际成长感同身受。

创新——从节目形式和内容上进行大胆想象，将影视化作品和综艺节目结合一体，为行业首创。

商业价值

《演技派》吸引了独家冠名商vivo，特约赞助商红星美凯龙、大搜车，专属颜值官梵蜜琳，自然体验官七度空间，合作伙伴雪碧等6大品牌赞助合作。

传播亮点

全明星安利，大V媒体齐打call

杨幂、赵丽颖、冯绍峰、陈嘉桦、黄宗泽、苗侨伟、吴卓羲等明星打call安利；

新世相、娱乐硬糖、传媒柯南、橘子娱乐、星闻揭秘……行业、娱乐、影视大V强力推荐；

豆瓣7.1，知乎7.9分，口碑炸裂稳超竞品

口碑爆棚，Vista看天下、柳飘飘了吗、毒舌美少女、吐槽电影院……媒体争相报道，开播四周已有16篇10w+，有策略、有节奏联动打造口碑标签；

光明日报、人民网上宣护航，为节目价值观背书；

5场行业媒体看片会、20场高校超前点映会、2场豆瓣看片会……学生、媒体、豆瓣用户热议声援、自发到各平台花式安利。

超强影响力

“演技派”“于正”等话题词轮番上阵，强力霸占热搜榜，开播四周全网累计热搜热榜87次，微博热搜39次；微博话题榜/电视剧榜/实时榜/艺人上升能量榜多次TOP1，节目微博主话题#优酷演技派#阅读量12亿；百度指数最高达629052，微信指数最高达5172654。

节目刚上线过半，就包揽了各项大奖，其中包括三声“瞩目未来”第四届中国新文娱·新营销年度峰会年度综艺奖；万象庚新“权力榜”2020一起拍电影行业大会的2019年度最具原创力综艺；娱乐资本论CEIS2020中国娱乐产业年会暨2019金河豚颁奖典礼年度最具期待综艺项目；2019第四届金骨朵网络影视盛典年度精品网络综艺；2019费加罗风尚盛典的年度优质口碑综艺等多项内容类大奖。