《飞虎之雷霆极战》——最具口碑网络剧集

由苗侨伟、黄宗泽、吴卓羲、马国明、吴启华等领衔主演的《飞虎之雷霆极战》，讲述了面对多宗罪案，飞虎队这班无畏英雄永远都战斗在生死最前线，不畏艰险，拼命保障市民安全的热血故事。港剧黄金阵容再聚首，更首度邀请著名好莱坞影星lee pace加盟，开创好莱坞影星于港剧演出的先河。

《飞虎之雷霆极战》占据港剧热搜数量史上TOP1 ,全网热搜11个、4大热搜同日在榜。上线后就迅速获得广大网友的认可，登上各大平台榜单。

由优酷、邵氏兄弟国际影业有限公司出品的《飞虎之雷霆极战》，以无处不在的热血基因，烧脑不断的紧凑剧情，让《飞虎之雷霆极战》上线后的口碑持续发酵，开播当日观众的好评便不断飙升：“好看好磕的神仙卡司”“燃爆的正能量剧情”“港剧迷年度必备佳剧”成了剧迷们奔走相告时的招牌安利语。





一、影响力：整体数据表现

港剧热搜数量史上TOP1 ,全网热搜11个、4大热搜同日在榜、热搜在榜时长累计超150小时；

微博话题阅读总量超22亿、主话题#飞虎之雷霆极战#阅读量7.7亿，占据抖音港剧话题播放量top1；

霸榜微博榜单23次、6大话题同日在榜，超过27天连续登榜猫眼、Vlinkage、骨朵热度等三方平台，

500+娱乐媒体力挺飞虎、550+大V地毯式出动疯狂安利。

二、传播亮点

1、港剧热搜数量TOP1，窄众垂类内容玩转新媒体

#飞虎队帅#、#马国明太难了#、#港星说方言#等话题被热议，全网收割11个热搜，4大热搜同日在榜，抖音港剧话题播放量top1，联合抖音红人玩转线下，荣登抖音热搜榜；登榜快手明星泛娱乐话题热搜，在非精准用户场实现声量扩散。

2、黄金阵容组盘，爆款活动破圈

主创与粉丝零距离互动，娱乐环节爆笑不断，优质内容突围出圈，成功触达泛人群。

微博、抖音、快手、头条全网热搜登榜，三大话题攻占微博热门话题top10，单条造梗原创视频点击破1300w，相关话题阅读量增长超过2.8亿。抖音爆款内容频出播放量过1.5亿；

多家权威媒体报道，100+kol轮番打 call。

3、tvb女孩情怀炸裂，优酷港剧场实力宠粉

#黄宗泽吴卓羲马国明三小生时隔16年重聚#、#那些年追过的阿 sir#、#tvb女孩#等话题撩动网友情怀，热议不断，同时建立经典港剧内容聚合页，让受众追飞虎之余重温经典港剧。

4、艺人超强打call，全程陪伴追剧

主演全阵容全程高强度互动200+次，陪伴追剧，粉丝狂欢，增强热度。

5、弘扬正能量，输出正确价值观，网友吹爆细节。