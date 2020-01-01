以为抢到了春节车票就万事大吉？沃兰多给返乡青年发福利了

过年啦~放假啦~回家啦~ 话说，你回家车票买好了吗？是不是感觉还没从被2019年春运支配的恐惧中走出来，2020年的返乡路就已伸到脚下。

其实对进城务工的David，Linda们来说，抢到票只是过了回程的第一关。最难的是乘着超载掉漆的大巴小巴从高铁站回城镇的那段路，是大年初一走亲戚时提着年货吃力避开一路泥泞的那段路…毕竟在交通发达的一二线城市生活那么久，出行便利早就成了一种习惯。

抓准这一痛点，在春运前夕，雪佛兰沃兰多推出了一支扎心H5《返乡青年自救指南》，生动演绎了回乡后没车用的三个时刻：下高铁后遭遇“桑拿”大巴；出门吃年夜饭，一辆车坐不下全家人；走亲戚时，要尴尬而不失礼貌的护好送下一家的拜年礼。每一个场景都真实得可怕，而越是真实，越吸引用户积极加入到这场自救计划中来。

为拯救返乡青年的春节假期，在春运前夕雪佛兰用沃兰多送出一份诚意满满的超大福利——15天超长免费试驾！15天完美覆盖整个春节假期，实力承包整个春节出行所需。无论是下高铁后载着大包小包行李回家，还是同学会自信赴约，或是载家人和礼物走亲戚串门，甚至直接从北上广深自驾回家，沃兰多5+2的灵活空间都能轻松搞定！

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