告别真人秀套路 《慢游全世界》的电影式旅行综艺大格局

旅行类真人秀作为综艺市场中不可或缺的重要部分，一直是各大卫视各大视频网站竞相追逐的创新高地。盘点2019年，每个季度都曾经推出了多档旅行类综艺，前有《我们是真正的朋友》、《我最爱的女人们》、《一路成年》，后有《慢游全世界》、《奇遇人生》、《妻子的浪漫旅行3》，可以说是该品类节目在今年的集中爆发。

充分竞争的市场搏杀后，最贴合观众口味的精品才能脱颖而出。由沐光时代（The Better Life）、爱奇艺、新浪微博联合出品的全新明星旅行电影式慢综艺《慢游全世界》就凭借独树一帜的内容创新和电影级的视听表达，在众多旅行类综艺中成功出圈，成为2019年的“爆款综艺”之一。

视听艺术—电影式制作带来的视听盛宴

旅游类综艺一直有着自己独特的魅力，除了参与嘉宾的人物关系带来的综艺看点之外，对目的地人文风光的展现是极其重要的一环，如何放大目的地本身的特色，让人、故事、风景深度结合也是这类节目需要重点突破的命题。

《慢游全世界》用风格创新的视听语言，引领观众和嘉宾一起用「慢游」的视角去体验和发现旅行的美好。为了打造更具电影级质感的画面，《慢游全世界》节目组在旅行真人秀的跟拍+空镜+监控的常规拍摄模式中，引入影视化视觉大片组并首次采用融合拍摄的方法，在不切割嘉宾情绪的基础上让视觉自然融合在节目内容之中，真正做到为内容输出服务。

采用电影画幅以及中英双语字幕是《慢游全世界》在综艺领域的另一创新尝试，这样的尝试不仅仅是为了达成电影式慢综艺形式感上的统一，更是对观众综艺审美的一次升级，需要整个制作组打破常规真人秀的拍摄套路，从前期策划，拍摄执行到后期制作都需要保持高度一致的创作思路和审美坚持，才能保证节目内容的高质感输出…在这样的创作理念之下，《慢游全世界》为观众贡献出了众多视觉风格突出、质感爆棚的电影级画面：在降临深紫色夜幕的海边，船长为热巴点亮了一束束灿烂绽放的烟花，像是随手暂停的电影画面；郑恺与同学一同参观伊埃斯科城堡，三人出海放下风帆悠然垂钓，每一帧都呈现出截然不同的风貌，文艺气息扑面而来；“破冰父子”进行的飞碟射击则诠释了另一种风格，紧凑的剪辑感觉像在看一场枪战大片

除了视觉画面，《慢游全世界》从音乐、旁白入手，嘉宾第一人称的旁白就像是他们写的随行日记一样，亲切地讲述旅行中的点点滴滴，以及当时的心情和感悟。听着热巴富含质感的画外音“不是因为有了答案才出发，是出发才能找到答案”，就像是在跟她一起旅行，感受到她的心情起伏。这也是《慢游全世界》想要营造的观赏感受——每一个观众都不再是一个游离“主角”之外的冷酷旁观者，更像是一个陪伴者和互动者。

内容革新—回归旅行真正的意义

人们都向往远方，有的人喜欢一个人独自出发，有的人习惯结伴而行。不管是怎么样的旅行方式与目的，选择出发赋予自我一个全新身份融入当地，就会与世界遇见进而收获心中的答案。

《慢游全世界》因此而诞生，旨在用“慢游”的方式遇见自己，遇见美好。这个由沐光时代（The Better Life）从2018年初就打造的“慢游”IP，进入2019年后，不但在时长上从微综艺进化成了长综艺，在节目模式上也是脱胎换骨——明星慢游者可以自行选择慢游目的地和方式，并邀请与自己有着“原生关系”的搭档，彼此签订一份“慢游合约”，开启一场全程不设限的慢游之旅。

统观整季12期节目，围绕着“什么是慢游”这个核心命题，《慢游全世界》采用了单元式的编排方式，5组嘉宾引入五种不同的“原生关系”（自我、同侪、代际、婚姻、友情），呈现出五段相对独立却又具备完整价值输出的旅行故事。

这也开创了旅行类综艺的另一种形态，没有剧本设定和强化剧情所需的任务，更早已跳脱了旅行综艺惯用的“撕与尬”，只有挖掘真性情的记录。节目中明星出发的目的地、想要完成的旅行愿望，以及旅行中的种种惊喜和意外事件，都来源于嘉宾真实的情感体验，观众跟着嘉宾的视角去体验、去感受，在绝美的风景中，在嘉宾娓娓道来的旁白里，在细腻的细节中表达情感。一切不做作却直击灵魂的“骚操作”，只是为了让明星成为真正的旅行者。

而这正是《慢游全世界》一直坚持和传递的旅行理念。沐光时代（The Better Life）创始人兼CEO葛威认为：“在节奏愈来愈快的现代，‘超速生活综合症’如同飓风过境，席卷了所有人，而‘慢游’则是我们提供治愈超速生活的一种方式。按下生活开关，出发去一个能让时间慢下来的地方，像当地人一样生活，享受旅行中的所有瞬间，发现日常被忽略的美好。用慢游的方式，去遇见世界、遇见自己。”

人生是一场旅行，旅行也是一段人生。从节目内容可以看到，在2019年的五个慢游故事篇章中，迪丽热巴一个人身穿婚纱开启“27岁的勇敢之旅”，郑恺与十年同窗迟到的“毕业”旅行，任达华与黄景瑜“破冰父子”重聚，戚薇李承铉重返恋爱之旅，张雪迎曾舜晞青春“大冒险”肆意之中赋活友谊力量……《慢游全世界》就像一个浓缩版的“人生”之旅，它在一段段原生关系的旅行里，重构了爱情、亲情、友情的定义，这让节目自身的话题性更强，更易调动观众的共鸣，而旅行主题、内容的调整也因此具备了更大的灵活性。

如同节目嘉宾所说，“一定要去的地方，一定要做的事，并没有；就是随心而动，自由地享受了只属于我们的旅行。”《慢游全世界》整体感觉很清淡、很平静、也很舒服；没有戏剧性、也没有冲突；而它让我们见识到了旅行的真正意义——少一些鸡毛蒜皮，“慢下来”去享受时间的魅力。在慢下来的时间里，用不一样的旅行方式，去寻找与自我、家人、朋友、恋人的相处之道，找到那些被我们忽略掉的一切美好。